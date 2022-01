Nu blijkt dat Betty tien dagen voor haar dood een video heeft opgenomen, waarin ze haar fans bedankt.

Video voor fans

Deze video zou onderdeel zijn van de documentaire Betty White: 100 years young — A birthday celebration, die werd gemaakt voor de honderdste verjaardag van de Golden Girls-ster, laat een van de producenten weten.

Documentaire

De documentaire geeft een kijkje in het bijzondere leven van Betty en zou in zo’n 900 bioscopen door heel Amerika worden gedraaid. Nu Betty is overleden, zijn er nieuwe plannen voor de film gemaakt.

Aangepaste vorm

De makers hebben besloten om het event door te laten gaan, maar wel in aangepaste vorm. Zo heeft de documentaire een nieuwe titel gekregen: Betty White: A celebration.

Dankwoord

De video die Betty opnam voor haar fans zou tijdens het evenement worden afgespeeld. Producent Steve Boettcher vertelt aan Entertainment Tonight: “Ze zag er geweldig uit, ze vond het heerlijk om glammed up te worden, zoals ze dat noemde. Haar haar en make-up waren gedaan en ze was prachtig. Ze had een grote glimlach en wilde haar fans vanuit de grond van haar hart bedanken voor hun steun al die jaren.”

Gerard Joling durfde déze royal niet aan te spreken.

Bron: RTL Nieuws