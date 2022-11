Bevestigd: ook Glennis Grace werkt aan documentaire

Eerder vandaag kwam het juicekanaal Reality FBI al met de eerste berichten die mogelijk wezen op een aanstaande documentaire van Glennis. Vandaag bevestigde ze dat ze inderdaad al vijf jaar bezig is om beeldmateriaal te verzamelen, “voor het geval dat”.

Haters

Glennis is niet op haar mondje gevallen, zo is al talloze keren gebleken. Verreweg het meest beruchte voorbeeld is waarschijnlijk de Jumbo-rel, waarbij ze zou hebben gedreigd de keel van een medewerker door te snijden. Daarvoor moest ze onlangs zelfs voor de rechter verschijnen. Ook online blijkt Glennis niet vies van een pittige woordenwisseling hier of daar. Regelmatig dient ze haters op Instagram, die negatieve dingen onder haar foto’s plaatsen, van repliek. Soms sijpelen de verhitte discussies door in haar DM. Juicekanaal Reality FBI kreeg wat screenshots doorgestuurd, waarop te zien is hoe Glennis de onbekende trol ‘Roosje’ bedankt voor het gesprek, dat overigens té aanstootgevend was en daarom voor het grootste gedeelte is geblurd. “Ff screenshots maken. Komt in mijn docu. Thank you”, stuurde ze.

Nu nog niet

En nu blijkt dus dat het berichtje van Glennis niet zomaar uit de lucht kwam vallen. “Ik ben al vijf jaar aan het documenteren”, vertelt ze aan Shownieuws. “We willen gewoon heel veel verzamelen voor het geval dat het wel gaat gebeuren.” Of en wanneer de documentaire uiteindelijk met de rest van Nederland zal worden gedeeld, is niet bekend. “Aan de ene kant wil ik het al heel lang, maar dat gaat nu nog niet zijn in elk geval…”, aldus de zangeres. We zijn ervan overtuigd dat ze in de tussentijd vast nog wat bruikbaar materiaal zal verzamelen.