Bibi Breijman deelt prachtig gedicht voor Nationale Herdenking 15 augustus 1945: ‘Zodat het nooit vergeten wordt’

Bibi heeft Indische roots en vindt het belangrijk om vandaag te herdenken. Dat doet ze met een mooi gedicht op Instagram.

Bibi Breijman deelt gedicht

Ze schrijft:

‘Voor mijn voorouders

Groenkleurig, roosgeurend

nergens groener aan de overkant

Dat verre verre land

Dat jij maar niet vergeten kan

Het oude Indië zo tropisch, zo warm

Dessa’s, blote kaki’s je bruine haren in wind

De zon brandt als van ouds

toch voelt alles koud

Je pijn leek ongehoord

Je stem als een kaars gedoofd

Zoveel dingen zijn jou ooit beloofd

Het trauma dat je te jong groot maakte, maakt je dagelijks nog klein

Daarom herdenken wij vandaag en geven wij het door

Vieren wij allen wat wij vandaag kunnen zijn

Zodat het nooit vergeten wordt’

Indische roots

Bibi's vader is Indisch en haar roots zijn erg belangrijk voor haar. Zo vertelde ze in een eerder interview al: “Met mijn familie ging ik altijd naar pasars, Indische avonden en Semarang-reünies.”

Heftige verhalen

Een deel van haar familie kent helaas ook een donkere geschiedenis: “Mijn oma kwam uit een rijk Indisch gezin, mijn opa’s familie was arm. Er waren veel kinderen en ze hadden een zwaar leven. Mijn overgrootmoeder vertelde ons over de verschrikkingen tijdens de oorlog. Dat zijn heftige verhalen.” Aldus Bibi.

Nationale Herdenking

Vanavond om 19.00 uur is de NOS Nationale Herdenking 15 augustus 1945 te zien op NPO 1. Er is tijdens de uitzending met name aandacht voor de verhalen van overlevenden van de Japanse bezetting. Twee miljoen Nederlanders hebben een band met het toenmalig Nederlands-Indië.

Voor het eerst ’s avonds

Dit jaar vindt de herdenking voor het eerst in de avond plaats en is er voor het eerst sinds corona weer publiek bij aanwezig. Er zullen sprekers zijn, er wordt een krans gelegd, er wordt een minuut stilte gehouden en zangeres EliZe (Elise van der Horst), die een Indische moeder en grootmoeder heeft, zal het traditionele Indisch Onze Vader zingen.

Bron: Instagram