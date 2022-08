Bibi Breijman emotioneel over vreemdgaande Waylon: “Alle haat bracht ons dichter naar elkaar toe”

Bibi deelt vandaag een video op haar YouTube-kanaal waarin ze openhartig vertelt welke gedachtes er door haar hoofd gingen toen ze hoorde van het overspel.

Bibi Breijman over overspel Waylon

“Mijn eerste reactie was: dit kan niet, waar was ik? Wie ben jij?”, vertelt ze. “Vervolgens pleur je iemand het huis uit en dat lost niks van je vragen en verdriet op.” Gek genoeg was het overspel niet hetgeen dat haar het meeste verdriet deed. Ze vond de meningen en de haat die ze over zich heen kregen het moeilijkst.

Nare reacties

“Daar was ik fucking boos om”, vertelt Bibi. Ze beviel slechts een paar dagen voor deze mediastorm van haar zoontje Chester. Ze kon niet van haar kraamtijd genieten, zoals ze vooraf had gehoopt. Sterker nog: het had zelfs lichamelijke gevolgen. Ze kon geen borstvoeding meer geven, door alle stress die de situatie haar gaf. Ook mentaal was het zwaar: “Ik was verdrietig, boos, teleurgesteld, gebroken en in shock”, vertelt Bibi hierover.

Herinneringen aan haar stalker getriggerd

Niet alleen Waylon, ook zijzelf ontving nare berichten. Berichten vol scheldwoorden en de mededeling dat ze dom zou zijn, verschenen in haar inbox. In de video vertelt ze waarom dit zo hard aankomt: Bibi had drie jaar geleden een stalker. De haatberichten brachten herinneringen uit die tijd naar boven, waardoor de angst terugkwam en ze niet meer naar buiten durfde te gaan.

Hebben Bibi en Waylon nog een relatie?

Of Waylon en zij nog samen zijn? Hierover vertelt Bibi: “Al die haat bracht ons dichter naar elkaar toe.” Het lijkt erop dat de twee samen verder gaan: “Ik heb zelf voor deze man gekozen als de vader van mijn kinderen en daar sta ik nog steeds heel erg achter.”

Een huis voor zichzelf

De geruchten dat Bibi een eigen huis zou hebben gekocht, kloppen wel. “Dat had ik graag voor mezelf willen houden”, zegt Bibi hierover. De aankoop van dit huis heeft niks met het overspel te maken, legt ze uit. “Dat wilde ik als investering voor mijn kindjes. Een soort van pensioen, omdat ik zelfstandige ben.”

Schuldgevoel naar haar zoontje

Hoewel Bibi niet degene is die vreemdging, voelde ze zich wel schuldig tegenover haar zoontje. Als ze hier over vertelt, breekt ze. “Ik voelde me een slechte moeder, omdat ik niet helemaal toegewijd was aan die kleine lieverd die dat helemaal niet verdiende.”

Bekijk de hele video hier:

Na hun deelname aan het Songfestival ging het niet zo lekker tussen Waylon en Ilse de Lange. Zó kwam het weer goed:

Bron: YouTube