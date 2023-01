Bijna miljoen kijkers zien Married at first sight-ruzie uit de hand lopen

Het huwelijk tussen Martijn (50) en Nicole (47) in Married at first sight loopt nog niet echt soepel. Hoewel de twee inmiddels genieten van een romantische vakantie in Puglia, Italië, zijn ze vooral bezig met ruziën. Op dinsdagavond liep een ruzie zo uit de hand, dat kijkers schrokken van het daaropvolgende incident. Terwijl Martijn de auto bestuurde, trok Nicole plotsklaps aan de handrem.

Heftige ruzie Married at first sight

De aflevering van dinsdagavond begon met Martijn en Nicole die lunchten op een Italiaans plein. Gezellig, zou je denken, maar daar was bepaald geen sprake van. Tussen de twee hing namelijk een spanning van voorgaande ruzies. “Het was wat awkward, want ik merkte dat het nog niet helemaal was uitgepraat, maar ik heb wel mijn best gedaan me eroverheen te zetten,” aldus Nicole. Ook Martijn deed zijn best om er iets leuks van te maken, en dus vertrokken de twee richting de kust voor een gemoedelijke middag. Halverwege besloot Nicole echter de auto te stoppen. Terwijl Martijn reed, trok ze aan de handrem. Naar eigen zeggen kon ze zijn geschreeuw niet langer aan en schrok ze van bepaalde uitspraken die hij deed. “Out of the blue zei hij dat het toch allang duidelijk is dat ik niet zijn match ben. En of ik nog wel even een paar dagen gezellig kon doen. Ik was eigenlijk al aan het huilen, toen begon hij zo hard te schreeuwen dat ik riep dat hij moest stoppen. Daar deed hij heel moeilijk over, dat wilde hij niet, dus toen heb ik - op een veilig punt - aan de handrem getrokken,” verklaart Nicole haar actie.

Twitter-reacties

Op Twitter levert het incident geschokte reacties op. Veel kijkers snappen niet waar de plotselinge uitbarsting vandaan komt, aangezien de voorafgaande ruzie niet in beeld is gebracht. Ook luidt er kritiek op de crew van het programma: in plaats van Nicole uit de gevaarlijke berm te halen, besloten zij het voorval eerst te filmen.

Hey programma, laat ons gewoon de beelden van de crash in de auto van Martijn en Nicol zien !

Dan kunnen wij zelf een oordeel vellen ipv die van Nicol te moeten aannemen🙄 #mafs — Janneke Meesters (@MevrJanneke) 17 januari 2023

Ik snap 't niet.

1. Camera in de auto maar de uitbarsting krijgen we niet te zien?

2. Nicole stapt langs best drukke weg uit, wacht in de berm (gevaarlijk punt?), en de crew denkt, laten we dit eerst ff filmen voor we haar meenemen in onze auto naar het hotel??? #mafsnl #mafs — Daphne (@Dslc1984) 17 januari 2023

Toch raar dat we het betreffende conflict in de auto niet te zien krijgen? Zeker omdat uit eerdere beelden blijkt dat er tijdens het rijden gewoon een cam hangt.#mafsnl #mafs — mijbedeja (@Plukkiess) 17 januari 2023

Gezamenlijke reactie

Eenmaal terug in het hotel wordt het stel om een gezamenlijke reactie gevraagd, waarin Martijn al snel toegeeft dat hij domme dingen heeft gezegd. Bij Nicole ligt een ander punt gevoelig: “Ik heb géén idee wat hier is gebeurd. We hebben een fijn ochtendje gehad, we hebben geknuffeld in bed. Blijkbaar heb ik van alles verkeerd gedaan. Het doet mij pijn dat hij blijkbaar de stekker er al uit heeft getrokken. Ik ben hier letterlijk misselijk van,” zo vertelt ze. Uiteindelijk komt er zelfs een gedragsbioloog aan te pas: aan hem de taak om uit te zoeken waar het misging tussen de twee. In de aflevering van woensdagavond zien we hoe het afloopt.

