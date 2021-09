Bijzonder: Marlijn Weerdenburg geeft collega’s shotjes moedermelk als ‘toitoitoi’-cadeau

Aan Shownieuws laat de musicalster weten dat ze haar collega's een wel heel bijzonder ‘toitoitoi’-cadeautje heeft gegeven.

Origineel cadeautje

Marlijn legt uit: “Je kent de ‘toitoitoi’-cadeautjes die je geeft om elkaar succes te wensen wel, toch? Nou, ik geef nog borstvoeding, dus ik zit af en toe tijdens de repetities te kolven in een kolfhok.”

Shotjes moedermelk

Ze laat weten dat haar musicalcollega's haar hierdoor regelmatig even kwijt waren. “Dus ik dacht, ik geef iedereen een shotje melk van Marlijn, want dat brengt geluk. Best wel vies, natuurlijk", legt ze uit terwijl ze een klein flesje met melk laat zien.

Knipoog

Of het hier echt om Marlijns moedermelk gaat? “Nee hoor mensen, het is niet echt. Het is houdbare melk. Maar ik vond het wel een leuke knipoog naar al die keren dat ik weer eventjes verdwenen was”, aldus Marlijn.

Heftige periode

Op 23 april beviel Marlijn van haar tweede zoontje Sammie. Kort daarvoor overleed haar moeder. Lees hier over de heftige periode in Marlijn's leven.

Bron: Shownieuws.