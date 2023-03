Bijzondere actie van Kelly de Vries en de Peter R. de Vries Foundation rondom moordzaak

De 28-jarige Rosleny Magdalena werd op 17 november 2016 op klaarlichte dag vermoord in Amsterdam-Zuidoost, nadat ze haar dochtertje naar school had gebracht. Ze overleed vrijwel direct aan haar verwondingen. Het groeide uit tot een zogenaamde cold case, die nog steeds niet is opgelost.

Peter R. de Vries over de zaak

Peter R. de Vries zei eerder over de moord tegen AT5: “Ik vind dat de zaak ingrediënten heeft die erop wijzen dat de oplossing mogelijk is. Mijn overtuiging is dat het kan, en dan moet het ook.”

Wie heeft Rosleny vermoord?

Die vastberadenheid heeft ook zijn dochter, Kelly de Vries, directeur van de Peter R. de Vries Foundation. De stichting doet een ultieme zoekpoging naar de moordenaar van Rosleny Magdalena en projecteerde donderdagavond grote foto’s van de vrouw op gebouwen in Amsterdam. Bij de foto’s staat de tekst: ‘Wie heeft Rosleny vermoord?’

Op zoek naar de gouden tip

Hiermee hoopt de stichting op dé gouden tip. De beloning? 100.000 euro. “Er moeten mensen zijn die iets weten”, vertelde Kelly donderdagavond in Jinek, “die misschien iets gehoord hebben of dingen gezien hebben, maar die niet praten. Er gaan natuurlijk heus wel roddels rond, verhalen rond, dingen die niet worden opgepikt en daarvan is echt wel het idee dat er mensen zijn die iets weten.”

“En dat is juist wat we met de foundation proberen te bereiken, door zo’n beloning uit te lonen en door aandacht te vragen”, vervolgde ze. “Dat juist díe mensen zich aangesproken voelen en denken: ja, mijn geweten gaat nu wel spreken. Ik ga nu eindelijk praten.”

‘Ze kijkt je aan’

De actie met de geprojecteerde foto’s is uniek. “Dit is nog niet eerder gebeurd op dit formaat, zeker niet in cold cases”, aldus Kelly. “En dat is juist het doel geweest. We wilden op een ludieke, maar vooral confronterende manier aandacht vragen voor de zaak. Je ziet het. Ze kijkt je aan. Ze kijkt je aan met het idee van: ik leef nog. Ik ben hier nog. Ze is hier natuurlijk ook nog, in de harten van heel veel familieleden, haar dochtertje, haar nicht.”

Pijn en woede

Ook nichtje Shulesca zat aan tafel bij Eva Jinek en vertelde over het gevoel dat ze kreeg bij het zien van de geprojecteerde foto’s. “Het deed pijn en ik werd ook boos dat het zo ver moet komen dat ik mijn nicht op gebouwen moet gaan zien, omdat het nu al zes jaar geleden is en wij gewoon nog niks weten.”

Zes jaar geleden werd ze vermoord, Roselyn Magdalena. Vandaag start de Peter R. de Vries foundation een campagne om de zaak op te lossen. De projectie van Rosleny wordt geprojecteerd op grote gebouwen. Shulesca, de nicht van Rosleny en Kelly de vries zijn nu aanwezig bij Jinek. pic.twitter.com/ISGaFJ2ohd — Peter R. de Vries Foundation (@PRDVFoundation) 2 maart 2023

Bron: RTL Nieuws