Op Funda is te zien dat de woning in ’s-Graveland zojuist te koop is gezet en eerlijk is eerlijk: het is een écht plaatje. De woning is maar liefst 596 m² groot en van alle gemakken voorzien. Het interieur is tot in de kleinste details gestyled en de foto’s van William zijn door het hele huis te zien.

Grote fotostudio

Dat de woning genoeg ruimte heeft, blijkt ook wel uit het feit dat William een grote fotostudio in huis blijkt te hebben. Natuurliefhebbers kunnen hun geluk niet op, want het landhuis blijkt ook nog eens een prachtige ligging te hebben. Zo zijn er rondom de woning mooie bossen, weilanden en buitenplaatsen van Natuurmonumenten te vinden. Ook mooi meegenomen: het huis heeft maar liefst negen slaapkamers en drie badkamers.

Kleine sfeerimpressie

Nieuwsgierig naar het huis? Hier een kleine sfeerimpressie. Voor alle foto’s kun je hier klikken.

Binnenkijken bij William Rutten: fotograaf zet prachtig landhuis te koop Beeld Funda

Aan de wand een selectie van de prachtige foto’s die William Rutten maakte van bekende mensen. Beeld Funda

Kijk nou, wat een knusse foyer! Beeld Funda

Fotostudio aan huis - ook voor andere hobby’s zeer geschikt. Beeld Funda

Slaapkamer in de nok. Beeld ANP

Zie je jezelf al in dat gigantische bad liggen? Beeld Funda

Bron: Funda