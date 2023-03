Binnenkijken: Herman den Blijker verkoopt zijn waanzinnige twee-onder-een kapwoning

De restauranthouder vraagt er maar liefst € 2.250.000 voor. Boert goed, dat koken!

Luxe woning van Herman den Blijker

De woning staat in de chicste wijk van Rotterdam: Hillegersberg. Op de Funda-pagina van de woning wordt het stulpje als volgt beschreven: ‘Luxe twee-onder-een kap woning met een eigen geschiedenis, een eigen karakter en een eigen verhaal dat in alle geuren en kleuren wordt verteld. Ervaar het woongenot van een van de Rotterdamsch meest excentrieke woningen!’

De kenmerken op een rij

Het huis is dan ook van alle gemakken voorzien. We noemen: zeven kamers, waarvan drie slaapkamers, twee royale badkamers met stoomcabine en ligbad, een luxe open haard, wijnklimaatkasten, een suite met minibar en een enorme achtertuin van 144 vierkante meter. En natuurlijk is de woning van Herman den Blijker voorzien van een riante keuken met alle professionele keukenapparatuur die je je kunt bedenken.

Luxe uitstraling

Het huis heeft een glamoureuze uitstraling dankzij het gebruik van luxe materialen zoals natuursteen en palissanderhout. Het woonoppervlak is maar liefst 357 vierkante meter, verdeeld over drie woonlagen.

Prijsdaling

Volgens Funda staat het huis al meer dan een half jaar te koop. Herman is zelfs al drie ton gezakt in de prijs, dus het schijnt dat hij er lastig vanaf komt. Volgens Yvonne Coldeweijer betaalde Herman er ooit zelf € 550.000 voor, dus wakker zal hij niet liggen van deze prijsdaling. Bekijk hier alle foto’s van het huis. Wil je de woning in het echt bekijken? Dat kan tijdens de Open Huizen Dag op 1 april.

Bron: Funda