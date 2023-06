Binnenkort zie je een heel andere kant van Eva Jinek

Robert ten Brink, die zelf Sinterklaas speelt, doet deze onthulling vandaag bij Radio538. Volgens hem speelt Eva de rol van een dokter die Sinterklaas komt onderzoeken. Naast Eva zijn er nog meer bekende namen te zien in de film. Ook Martien Meiland, Martin van Waardenberg en Royce de Vries zijn namelijk binnenkort te zien op het witte doek.

Volgens Robert krijgt de film weer een spannend tintje. Deze keer speelt Martin de bad guy die wil voorkomen dat Sinterklaas zijn verjaardag gaat vieren. De grote vraag is natuurlijk of hem dit ook gaat lukken?

Bijzondere fantasie

Dat de ambities van Eva verder gaan dan het presenteren van een talkshow heeft ze al weleens eerder laten doorschemeren. Zo kwam onlangs een grote droom van haar uit toen ze een dagje mocht meedraaien in de Kruidvat. Eva bekende toen op Instagram dat ze ‘al zeker dertien jaar een heel specifieke fantasie’ had, namelijk bij het Kruidvat werken en dan voornamelijk in het magazijn. “Deze fantasie is geboren uit noodzaak en heeft me door heel wat live uitzendingen heen gesleept.”

Bron: Radio 538