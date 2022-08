Bioscoopfilm ‘Hendrik Groen’ lijkt niet van de grond te komen

De Omroep MAX-hitserie werd in 2017 en 2019 uitgezonden en behalve voor Kees Hulst was er ook een grote rol voor André van Duin in de vaak ontroerende serie.

Er leek vorig jaar wel even sprake van te zijn dat er een derde seizoen op tv zou komen, maar Omroep MAX-baas Jan Slagter sprak dat tegen. Wel zei hij dat er een film op het witte doek zou kunnen komen.

Wonderbaarlijk dat het niet lukt

Volgens Kees lijkt dat er niet in te zitten, vertelde hij vrijdagnacht in het NPO Radio 1-programma Nooit Meer Slapen. “Het is niet zozeer dat ík dat wil maar dat is wel waar allerlei producenten en schrijvers achterheen zitten en een heel team van mensen die dat heel graag zou willen. En het is wonderbaarlijk dat dat maar niet lukt op de een of andere manier. Er komt geen geld voor vrij of daar is geen prioriteit voor.”

Van een successerie als De Luizenmoeder kwam uiteindelijk ook een filmversie uit. Dus vindt Kees het vreemd dat het project stil lijkt te staan.

Kees wil wel

De acteur gaf in het verleden al eens aan dat hij best weer in de huid zou willen kruipen van Hendrik Groen. “Maar het is natuurlijk niet aan mij om dat te zeggen, want ik hoef niet een geheel nieuw script voor een film of nieuw seizoen te schrijven”, zei hij toen.

Liefhebbers van Het geheime dagboek van Hendrik Groen kunnen de serie natuurlijk voorlopig nog een keer terugkijken op NPO Start.

Bron: AD