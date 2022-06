Birgit Schuurman blikt met foto’s terug op IVF-traject: “Ik had blauwe plekjes op mijn buik van de hormoonspuit”

Vandaag blikt Birgit hierop terug met een tweetal foto’s.

Birgit Schuurman blikt terug

Birgit en haar vriend Sander probeerden ruim een jaar zwanger te worden, maar dat lukte niet. Daarom schakelden ze de hulp in van deskundigen.

Slecht nieuws

Het nieuws dat ze toen kregen was een behoorlijke klap: ze hadden slechts 2 à 3% kans om zwanger te worden. Toch gaven ze niet op en stapten ze de medische molen in.

IVF-traject

Mét resultaat. Bij de eerste IVF-poging werd baby Jimi gemaakt. Daarom noemt Birgit haar zoontje nu liefkozend hun ‘one shot - first try wondertje.’ Maar dat het IVF-traject succesvol was, betekent helaas niet dat het niet zwaar was.

Fotoshoot

Op Instagram blikt Birgit terug. Ze deelt foto’s van de fotoshoot die ze samen met Sander had voor het tijdschrift Linda. Tijdens deze shoot zat Birgit middenin het IVF-traject en moest ze hormonen in haar buik spuiten.

Blauwe plekken

“Op de dag van deze shoot had ik blauwe plekjes op mijn buik van waar de naald van de hormoonspuit er steeds in ging. Tijdens het omkleden zag ik de styliste ernaar kijken”, vertelt ze.

Eerlijkheid

Birgit koos om er eerlijk over te zijn: “Met wat voorzichtige terughoudendheid vertelde ik over het IVF-traject dat we toen net begonnen waren.”

Eerste poging geslaagd

Wat bleek? Niet veel later stond het stel goed nieuws te wachten. “De week na de shoot zou de magische week blijken dat mijn eitje en Sanders zaadje zouden worden samengevoegd tot Jimi”, vertelt Birgit. “Dat wisten we nog niet op de foto, maar we wensten het wel vurig.”

Reacties

Birgits volgers laten haar weten hen dit geluk van harte te gunnen. Ook is er veel herkenbaarheid. Zo schrijft een volger: ‘Oh die blauwe plekken... Soms werden ze gewoon paars/zwart bij mij. Maar wat een heerlijke foto is dit! Zo fijn en dankbaar dat jullie wens heeft mogen uitkomen.’

