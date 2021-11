Bizarre plottwist in ‘Hunted’: man die écht wordt gezocht door de politie per ongeluk aangehouden

Er werd namelijk zowaar een échte boef gepakt.

Plottwist in Hunted

Dit seizoen zijn het weer gewone burgers, geen BN’ers dus, die op de vlucht zijn voor de hunters. De hunters zijn specialisten die er alles aan doen om de kandidaten te pakken, met alle middelen die de politie normaal gesproken ook heeft.

Persoonsverwarring

Bijan en Shiva zijn twee van de deelnemers van dit seizoen. Maandagavond is te zien hoe zij in Venlo geld opnemen bij een pinautomaat. Twee teams van hunters besluiten erop af te gaan. Wanneer ze bij de bestemming aankomen, zien ze een verdachte man. Ze denken dat het Shiva is en spreken hem aan.

Echte boef gepakt

Op dat moment zet de man het op een rennen. De hunters gaan erachteraan, en denken nog steeds dat het om Shiva gaat. Niks is minder waar. De hunters houden per ongeluk een man aan die écht wordt gezocht door de politie.

Reacties

De kijkers van Hunted zitten vol verbazing te kijken naar dit tafereel en reageren op Twitter:

Wat een einde van #HuntedNL. Waarschijnlijk gewoon een echte boef en voortvluchtige gepakt in #Venlo, terwijl ze zochten naar de kandidaten 😆 #hoedan https://t.co/cU56aZ8HrO — Carlijn | (@carlijn_radio) 22 november 2021

Episch einde van de aflevering van #HuntedNL van vanavond, waarbij spel en realiteit door elkaar lopen — jenny, who has entered a new phase (@jenniewithawhy) 22 november 2021

Dat noemen zu nou bijvangst, maar zouden de echte vissen door dit toeval ontkomen #HuntedNL — ferry aarse (@FerryAarse) 22 november 2021

Heel knap van de #Hunters hebben ze toch een echte boef te pakken 👏👏 #HuntedNL — 🔯Ariën🇭🇷❌✖❌🇳🇱 (@Keizerke13) 22 november 2021

Ik was stiekem al een beetje team Hunters, maar na het 'oppakken' van een echte voortvluchtige ben ik helemaal #teamHunters! Strakke actie wel 👌🏻🤣. Benieuwd hoe dit volgende week vervolgd wordt. #Hunted #HuntedNL — Maurice Mazenier (@MauriceMazenier) 22 november 2021

