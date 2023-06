Bizarre zaak in ‘Zeeman confronteert’: Trudie wordt gestalkt door eigen vader

Niet alleen Trudie is slachtoffer, ook haar moeder en broertje worden op de voet gevolgd door Gerben. Het stalken duurt al acht jaar. “Ik ben moegestreden”, vertelt ze in tranen. “Ik zie geen andere mogelijkheid meer om mijn kind tegen hem te beschermen. Ik wil dat zij onbezorgd kan opgroeien zonder over haar schouder te hoeven kijken, zoals ik. Ik wil dat niet voor haar.”

Haar vader was in Trudies jeugd heel gewelddadig. Haar moeder is licht verstandelijk beperkt en Trudie verdenkt haar vader ervan dat hij haar expres uitkoos, omdat hij haar lekker onder de duim kan houden. Als vader Gerben voor de zoveelste keer de controle verliest, vertrekt Trudie met haar moeder en broertje. “Ik denk dat toen alles begonnen is.”

Waar ze ook heen gaat

In de crisisopvang vond hij ze meteen weer. Trudie verhuisde acht keer en haar vader stond iedere keer weer voor de deur of op de parkeerplaats voor haar huis. Hij luisterde het gezin zelfs af, Trudie vond het afluisterapparaat. Nadat Trudie ging samenwonen met haar man, vond hij haar onmiddellijk. “Waar ik ook ben, waar ik ook heen ga, waar ik ook ga wonen... Hij weet het en hij is er.”

In 2021 is vader Gerben al eens berecht voor stalking. Hij kreeg een contactverbod, maar dat stopte hem niet. Daar blijft het niet bij: als Gerben Trudies gezin in de gaten houdt vanuit zijn auto, stapt haar man op hem af. “Toen heeft hij mijn man aangereden.” Gerben wordt daarvoor veroordeeld, maar gaat gewoon door.

Obsessief

Trudie krijgt mailtjes dat haar vader ernstig ziek is. “Als je hoort dat een van je ouders ernstig ziek is, doet datje wel wat.” Een paar dagen later kreeg ze zelfs een overlijdensbericht. Een week lang denkt ze dat haar vader is overleden. Totdat ze hem ineens weer ziet. “Ik voelde me voor de gek gehouden. Dit betekent dat hij tot heel veel dingen in staat is.”

“Hij is heel obsessief met ons bezig”, vertelt ze. “Hij achtervolgt me in de auto als ik op de fiets zit en bij de opvang van mijn kind. Mijn vader is een gewelddadige man. Onberekenbaar. Een narcist.” Trudie is doodsbang voor hem. Als ze haar kind van de opvang haalt, ziet ze de auto weer staan met daarin haar vader. Huilend vertelt ze: “Ik sta helemaal te trillen.”

De confrontatie

Thijs Zeeman kan het niet langer aanzien. Tijdens de observatie zien ze hoe Gerbens dagen zijn ingericht om Trudie iedere dag lastig te vallen. Tijd om Gerben hiermee te confronteren. “Ik weet niet waar je het over hebt”, zegt hij. “Ik hoop dat hij ons met rust laat”, reageertTrudie. “Dat we verder kunnen. Dat dingen een plekje krijgen. En dat hij misschien op een dag hulp gaat zoeken, want ik denk echt dat hij hulp nodig heeft.”

Na de confrontatie blijft het gelukkig stil. Trudie, haar moeder en broertje hebben niks meer van Gerben vernomen.

Bron: RTL5