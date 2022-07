Hij heeft namelijk een relatie met de achtentwintig jaar jongere Christina Sas (49).

Björn van ABBA heeft een nieuwe vriendin

Deze week liet Björn zijn nieuwe liefde voor het eerst aan de wereld zien. Hij nam Christina mee naar de première van de musical Pippi at the Circus in Stockholm.

Christina

De twee liepen samen over de rode loper en daar zijn natuurlijk kiekjes van gemaakt. Björn was duidelijk apetrots op zijn nieuwe liefde. Op de loper vertelde hij: “Dit is mijn partner Christina. We daten nu een tijdje en ik voelde dat ik haar mee wilde nemen naar dit evenement. Dus dit is de eerste keer dat we samen uitgaan.”

Naamketting

Wat opvalt aan de foto's is dat ze overal hand in hand staan. De twee lieten elkaar niet meer los. En er is nog een opvallend detail: Christina draagt een ketting met Björns naam.

Eerste ontmoeting

De twee tortelduiven kennen elkaar via werk. Christina werkt bij Universal Music Group, het muzieklabel van ABBA. Ze zouden elkaar ontmoet hebben in Duitsland, tijdens de release van het album Voyage.

Scheiding

Björn en zijn ex-vrouw Lena trouwden in 1981 en kregen twee dochters samen. “Na veel prachtige en bewogen jaren hebben we besloten ieder onze eigen weg te gaan”, liet Björn begin dit jaar weten.

Huwelijk met Agnetha

Eerder was Björn getrouwd met zijn ABBA-collega Agnetha Fältskog, met wie hij een zoon en een dochter kreeg. De twee trouwden op 6 juli 1971, maar gingen na acht jaar uit elkaar.

Björn van ABBA showt zijn nieuwe, 28 jaar jongere vriendin op de rode loper Beeld BrunoPress/Abaca Press

Bron: RTL Boulevard