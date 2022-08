Blanks is nog niet bekend bij het grote publiek, maar heeft donderdagavond de harten van een hoop kijkers gestolen.

Verlies van beste vriend

In de aflevering vertelt de zanger openhartig over het verlies van zijn beste vriend Joost. Hij overleed toen Blanks negentien jaar was. “Die zomer zijn we samen nog op vakantie geweest in België. Met de jongens in mijn toenmalige bandje kwam ik na de vakantie weer samen om te spelen en toen werd ik gebeld door de broer van Joost: ‘Hé, ga even zitten er is wat gebeurd’”, blikt de zanger terug. “Toen was Joost verongelukt.”

Leven compleet veranderd

De dood van zijn beste vriend heeft zijn leven compleet veranderd. “Ik denk als zoiets is gebeurd dat je ineens een stuk opgroeit”, vertelt Blanks. “Ik ben toen heel erg begonnen met muziek maken. Daar kon ik iets in kwijt.”

Wat mooi dat Simon dit persoonlijke verhaal deelt 🥺❤️ #BesteZangers — Deer (@trumanslegs) 18 augustus 2022

Reacties Blanks

Kijkers zijn onder in indruk van Blanks verhaal, maar ook van hem als persoon. ‘Nog nooit wat van Blanks gehoord. Wat een leuke kerel. Sympathie en respect’, schrijft een kijker. Een ander: ‘Ik kende de beste man niet, maar wat een leuke gast en wat een leuke liedjes.’

#BesteZangers nog nooit wat van @musicbyblanks gehoord. Wat een leuke kerel. Sympathie en respect — Leon (@LeonvV2) 18 augustus 2022

Ik kende de beste man niet, maar wat een leuke gast en wat een leuke liedjes #Blanks #BesteZangers — BiancaVeldhuizen (@BiancaV1978) 18 augustus 2022

Ik ben zo trots op simon aaaah #BesteZangers lees zoveel tweets van mensen dat ze hem een topgast vinden en hem leuk vinden🥰 — Jana😇 (@relyonseavey) 18 augustus 2022

Omdat ik dus blijkbaar onder een steen leef kende ik Blanks/Simon tot vandaag niet. Maar wat een leuke kennismaking met een fijne, spontane en zeer getalenteerde jongen. Geweldige optredens, stuk voor stuk kunnen ze het zo opnemen in hun repertoire. #BesteZangers 👍🏼💜 — Frans Heemskerk (@FransAidan) 18 augustus 2022

ik vind Blanks zó tof. luister al 2,5 jaar naar z’n muziek maar heb nooit geweten dat ie zo leuk is. #bestezangers — Lisa ☽ (@stupefylisa) 18 augustus 2022

Wat een leuke luchtige aflevering deze week. Vrolijke nummers, vrolijk joch die Blanks. Ja gewoon leuk. Moeten we vaker doen. #BesteZangers — Sharon⚡️ (@scgd2203) 18 augustus 2022

Spontane leuke gast die Blanks.

Ga straks is zijn muziek verkennen. Vind mooi.#BesteZangers — 👉BRAB0 @k@ Eric👈 (@Brabo4life) 18 augustus 2022

Bron: AVROTROS