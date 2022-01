Hoe het meisje heet is vooralsnog niet bekend, schrijft het Duitse blad Bild.

Thuisbevalling

Hoewel de Atemlos durch die Nacht-zangeres op social media nog niets heeft gedeeld over de bevalling, meldt Bild dat ze rond Kerstmis bevallen is van een dochtertje. Het zou gaan om een thuisbevalling. Helene is nu thuis aan het ontspannen en genieten van haar dochter.

De zangeres heeft sinds enkele jaren een relatie met haar vriend Thomas Seitel. Daarvoor vormde ze ruim tien jaar een koppel met zanger Florian Silbereisen.

Geruchtenmolen draaide overuren

In september klonken al enige tijd geruchten dat Helene zwanger zou zijn en begin oktober bevestigde ze deze vermoedens. Ze liet toen weten dolblij te zijn met de zwangerschap. “Ik kan met trots zeggen: ik kijk uit naar de tijd die voor ons ligt”, schreef de Duitse zangeres toen. Al was ze wel wat minder blij met de mensen in haar omgeving die haar zwangerschap hadden verklapt. “Sorry aan iedereen die de afgelopen maanden met mij heeft gewerkt, zakenpartners, vrienden en zelfs familieleden waar ik niets aan heb verteld”, zegt ze dan ook. “Ik had het je graag persoonlijk verteld.”

