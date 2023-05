Blij babynieuws: zangeres Josje Huisman is zwanger

Josje en Leon zien er dolgelukkig uit op de vrolijke kiekjes op Instagram. “Er is een kindje op komst!” schrijft de zangeres. In oktober is ze uitgerekend, zo blijkt uit de hashtag #oktoberbaby.

Dichter bij familie

Josje woonde jaren in Antwerpen, maar is alweer een tijdje gesetteld in het Overijsselse Zwolle. “Ik heb twaalf jaar in Antwerpen gewoond maar het voelde alsof het daar een beetje klaar was. Sinds de kleine er is, wilde ik weer dichter bij mijn ouders en familie wonen”, vertelde Josje vorig jaar in Nina magazine.

Nieuwe hoedanigheid

Ze doelt daarmee op zoontje Kamari (4), die ze kreeg met de Amsterdamse ondernemer Cle Gyimah. Na vier jaar liep hun relatie echter op de klippen. Hoewel dat een moeilijke tijd was, vond Josje opnieuw het geluk. Ze zette een hoedenmerk op en was te zien als actrice in de Netflix-filmreeks De familie Claus.

Liefde bezegeld

Bovendien was er ruimte voor een nieuwe liefde, zo bleek toen ze vorig jaar haar relatie met de Zwolse creatieve directeur Leon bekendmaakte op social media. Dat geluk is nu bezegeld met een zwangerschap. Het wordt het eerste kindje van het stel.

Bron: AD.nl