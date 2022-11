Blij nieuws: Edson da Graça is getrouwd!

De post die Edson vandaag op Instagram plaatste – met de tekst ‘Mr. & Mrs. Smith’ en daarbij een handjevol verlovingsringen – verraadde het eigenlijk al: hij en Maud gaan voortaan als man en vrouw door het leven.

Intieme ceremonie voor Edson en Maud

Aan RTL Boulevard bevestigt Edson dat hij met Maud in het huwelijksbootje is gestapt. “We hebben het klein gehouden”, vertelt de presentator, die spreekt over een intieme ceremonie bij de gemeente. “Daarna hebben we een etentje gehouden en volgend jaar geven we een groot feest.”

We hopen vurig dat voor Zaria, de vier maanden oude dochter van het stel, dan de rol van bloemenmeisje is weggelegd.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Edson da Graca (@edson_dagraca) op 14 Nov 2022 om 7:08 PST

‘Niet netjes’

Zaria is niet het enige kind van Edson. Uit een eerdere relatie kreeg hij Kyan, Rae en Kenza. Over die romance was overigens nogal wat te doen, aangezien de presentator zijn huidige vrouw leerde kennen toen hij nog samen was met zijn ex.

“Er zit een zekere overlap in. Niet netjes, maar het is wel wat er is gebeurd. Na een tijdje kon ik mijn gevoelens voor Maud niet meer onder stoelen of banken steken”, zo zei hij daar eerder over in een interview met &C.

Edson verliet zijn ex uiteindelijk voor Maud. Afgaande op hun zojuist geüpdatete relatiestatus is Maud wel een blijvertje.

Poepluiers en slapeloze nachten

Vier kinderen is voor Edson overigens meer dan genoeg; hij laat het hierbij. Onder een foto die hij na de geboorte van Zaria op Instagram plaatste, gebruikte hij de hashtag #nugaatdeknooperin. Op de foto zien we hoe hij met zijn dochter ligt te slapen.

Hij gebruikt kleurrijke bewoordingen om het hummeltje in zijn armen te omschrijven. Rightful queen of the poepluier en mother of slapeloze nachten, bijvoorbeeld. Maar ook: breaker of onze harten. Lief!