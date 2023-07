BN’ers als Isa Hoes en Heleen van Royen danken hun killerbody aan déze methode

‘Zo blij! Na zes weken je beste fysiek ooit bereiken!’, schrijft Isa bij nieuwe Instagramfoto's, waarop ze met haar strakke lijf pronkt. In zes weken tijd viel de schrijfster maar liefst acht kilo af, ging ze twee maten omlaag, daalde haar vetpercentage met 5,5 procent en bereikte ze de metabolische leeftijd van 35. Ter referentie: ze is 56 jaar.

Hoe ze dat alles voor elkaar kreeg? Met de fitnessmethode Dag Eén, meldt Isa in haar Instagrampost. Tijdens dit programma word je zes weken lang intensief gecoacht door bedenkers Patrick en Babette. Niet alleen veel sporten, maar ook een gezond eetpatroon staan in de methode centraal.

‘Het was pittig, maar eigenlijk toch ook best makkelijk’, aldus Isa. ‘Lekker ook! Je fit voelen, lekker in je vel zitten, dat alles weer fijn zit en leuk staat... het was het helemaal waard!’

BN’ers

Dag Eén is relatief nieuw, maar wint in hoog tempo aan populariteit. Zo is het fitnessprogramma al tot ver vooruit volgeboekt; de eerstvolgende beschikbare optie is pas in juli 2024. Niet zo gek, aangezien ook veel BN’ers aan het programma meedoen. Zo zouden volgens de website van Dag Eén onder meer Halina Reijn, Trijntje Oosterhuis, Heleen van Royen, Bridget Maasland en Leontine Ruiters hebben deelgenomen.

Wie ook binnen zes weken een lichaam à la Isa Hoes wil, moet daarvoor diep in de buidel tasten: het standaardprogramma van zes weken kost maar liefst 1799 euro. Daarmee krijg je wél een volledig verzorgde dag op locatie, waarbij je de essentials van de fitnessmethode leert. Vervolgens ga je thuis aan de slag. Heb je de eerste zes weken afgerond, dan is er nog een vervolgcursus van zes weken. Daarvoor leg je 1449 euro neer. Da's niet niks, maar je krijgt er volgens de website een hoop voor terug: meer energie, een sterk lichaam, een betere conditie én een hoger libido.

Bron: Instagram, Dageen.nl