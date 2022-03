William Rutten

William Rutten blikt terug op een vrolijke fotoshoot met misschien wel Nederlands bekendste meteoroloog. “Rust zacht, lieve Piet,” schrijft hij bij de beelden.

Helga van Leur

Collega Helga van Leur schrijft een boodschap aan Piet Paulusma op Instagram. “Ik heb er even geen woorden voor.”

Justine Marcella

Ook journalist en koningshuisdeskundige Justine Marcella deelt een herinnering aan Piet. “Mijn cameramensen werden altijd zo blij wanneer ze naar Piet, naar Friesland mochten,” post ze op Instagram. “Alles was daar goed. Tot nu!”

Arme Piet! Mijn cameramensen werden altijd zo blij wanneer ze naar Piet, naar Friesland mochten! Alles was daar goed! Tot nu! Veel te vroeg! Dag Fijne man!#pietpaulusma #rip pic.twitter.com/qXoNJYaAAY — Justine Marcella (@JustineMarcella) 20 maart 2022

Viktor Brand

“Nooit meer oant moarn,” plaatst Viktor Brand op Instagram. Bij zijn bericht prijkt een foto van een lachende Piet Paulusma, zoals iedereen de vrolijke weerman kent.

Sipke Jan Bousema

Mede-Fries Sipke Jan rouwt om zijn provinciegenoot en collega, die hij beschrijft als “een iconische en vertrouwde weerman die er altijd was.”

Piet… is niet meer. Wat zullen we hem missen. Een iconische en vertrouwde weerman die er altijd was en ervoor ging. De bekendste weerman van Nederland út Fryslân. De dag begon zonnig en eindigt regenachtig en grauw… Piet, tige tank foar alles! https://t.co/wsp3sl9kxS — Sipke Jan Bousema (@SipkeJanBousema) 20 maart 2022

Patty Brard

Patty Brard heeft vele jaren met Piet Paulusma mogen werken bij Sbs en blikt terug op een paar mooie momenten met de collega die “altijd in was voor een geintje” maar zijn werk altijd “bloedserieus” nam. “Het is officieel lente,” schrijft ze bij haar bericht, “maar de gevoelstemperatuur is alles behalve lente-achtig.”

Evelien de Bruijn

Evelien herinnert zich haar begintijd bij Hart van Nederland, toen Piet Paulusma haar als ware pater familias onder zijn hoede nam en haar hielp met haar eerste voetstappen in de televisiewereld. “Oant sjen,” zegt ze tegen haar geliefde collega. Ofwel: tot ziens.

Maurice Wijnen

Televisiecollega Maurice Wijnen herinnert zich Piet Paulusma zoals heel Nederland hem ziet: de hardst werkende en altijd vriendelijke weerman.

Ach, wat een verdrietig nieuws over #PietPaulusma. De hardst werkende en altijd vriendelijke weerman is niet meer. — Maurice Wijnen (@mauricewijnen) 20 maart 2022

Bron: Instagram, Twitter.