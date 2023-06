Bob Sikkens onthult: déze ‘Kopen zonder kijken’-collega heeft de zwaarste taak

Aan Veronica Superguide vertelt Bob: “Roos heeft er fysiek het meeste werk aan. Als je ziet wat zij allemaal doet met haar team, dat is echt veel.” Hij benadrukt: “Ga maar na hoeveel tijd het jou kost om al je schilderijtjes op te hangen en kasten in te richten. Niet normaal veel werk, en dat onderschatten mensen.”

Een ander potje

Roos haar werk komt ook uit een heel ander potje, dus dat vergt ook weer extra uitzoekwerk. In een eerder interview legt ze uit: “Mijn budget komt niet uit het bouwdepot. Dus daar spreek ik gewoon separaat mee af met de kandidaten. ‘Wat hebben jullie zelf?’, ‘wat willen jullie meenemen?’ en ‘wat hebben jullie nodig?’”. Roos kijkt dan samen met die kandidaten hoeveel geld ze aan haar willen geven voor een nieuw interieur.

Samenwerken

Bob werkt het meeste samen met Alex van Keulen, de makelaar van het programma. Ze doen samen de bezichtigingen en overleggen over het budget. Over zijn collega Martijn Krabbé heeft de bouwkundige ook nog wat te zeggen: “Martijn is Martijn natuurlijk. Die zet je aan, en die gaat. Ik vind hem zonder overdrijven een van de beste presentatoren van Nederland.”

Bron: Veronica Superguide