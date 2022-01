Toen Geert Jan in 2019 meedeed aan Boer zoekt vrouw lukte het hem niet om een vrouw aan de haak te slaan. Inmiddels is hij wel weer gelukkig in de liefde. “Ik heb een vriendin”, zo vertelt hij aan Story. “Het is nog pril, dus ik wil nog niet met haar naar buiten treden”. Opvallend genoeg blijkt Geert Jan zijn nieuwe vriendin via het programma te hebben gevonden. “Ik heb mijn vriendin via Boer zoekt vrouw leren kennen. Meer zeg ik niet.”

“Als ik zeg dat ik een vriendin heb, dan is dat zo”

Dit betekent dat Geert Jan de weddenschap die hij met Yvon Jaspers afsloot heeft gewonnen. “Als ik afgelopen jaar iemand onder de kerstboom had zitten, zou Yvon een taart voor mij bakken. Als dat niet zo was, zou ik een taart voor haar bakken.” Een leuke weddenschap natuurlijk, maar het liep niet helemaal zoals hij had verwacht. “Ik stuurde haar voor kerst een berichtje dat ze de ingrediënten vast in huis kon halen, want het is zover: ik heb een vriendin. Yvon vroeg toen om bewijs, een foto, maar dat wilde ik niet. Als ik zeg dat ik een vriendin heb, dan is dat zo. Daar ga ik niet over liegen.”

“Dat vind ik zeer zwak”

Nadat hij aangaf geen foto te willen sturen, liet Yvon niks meer van zich horen. “Dat vind ik zo ontzettend flauw! Ik heb haar laatst nog voor de grap een berichtje gestuurd, zo van: ‘O, wat was die taart lekker’. Daar reageerde ze niet eens op, terwijl ik kon zien dat ze het wel had gelezen. Dat vind ik zeer zwak.”

