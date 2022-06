Karlijn en Jouke in 'Boer zoekt vrouw' Beeld KRO-NCRV / Linelle Deunk

Boer Jouke en Karlijn binnenkort te zien in dít programma

Kon jij in Boer zoekt vrouw maar geen genoeg krijgen van de verliefde boer Jouke en Karlijn? Dan heb je geluk, want als we de Instagram-kiekjes van de Jersey-veehouder mogen geloven is hij binnenkort samen met Karlijn te zien in Onze boerderij in Europa.