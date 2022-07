Tijdens het laatste seizoen van Boer zoekt vrouw ging de Friese boer Jouke op zoek naar de liefde. Hij werd op slag verliefd op de Brabantse Karlijn.

Niet meer geheim

Om hun relatie onder de radar te houden, ging het koppel behoorlijk ver. Jouke sloot zijn grote erf af met landbouwzeil en Karlijn ging regelmatig met pruiken over straat om niet herkend te worden. De twee zijn nog altijd gelukkig samen en aan de foto’s te zien hebben ze het erg gezellig in Kroatië.

‘Onze boerderij in Europa’

Het is niet de eerste keer dat Jouke en Karlijn samen in het buitenland zijn. Voor de opnames van Onze Boerderij in Europa reisde het koppel naar Frankrijk. “Fantastische roadtrip door Frankrijk en Jersey Island gehad”, schreef Jouke bij een reeks foto’s. In Onze boerderij in Europa trekt Yvon Jaspers met een aantal Boer zoekt vrouw-koppels per camper door Europa en gaan ze op zoek naar inspiratie voor het boerenleven. Wanneer dit programma wordt uitgezonden, is nog niet bekend.

Bron: Instagram