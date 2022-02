‘Boer zoekt vrouw’ begint bijna: zóveel brieven hebben de boeren gekregen

In totaal zijn er bijna 900 brieven binnengekomen. Dat zijn er behoorlijk veel, maar niet zoveel als de afgelopen jaren. Ken je de knappe boer Tom nog? Die maakt nu hele handige video’s voor Libelle, maar kun je je nog herinneren dat hij in z’n eentje zelfs meer brieven dan ooit ontving? Dat waren er namelijk 1800 (!).

Vol verrassingen

Op 27 februari gaat het twaalfde seizoen van start. In de eerste aflevering gaat presentatrice Yvon Jaspers bij de boeren langs om de brieven af te geven. Dan maakt ze ook bekend welke vijf boeren er dit seizoen gevolgd gaan worden. De avonturen van de andere boeren kun je via de webserie volgen.

Yvon kijkt in ieder geval uit naar de afleveringen: “De boeren hebben me op alle fronten verrast. Dingen gedurfd die we niet voor mogelijk hielden, dingen gedaan die we nooit konden bedenken en er lijkt bij sommigen ook echt liefde te groeien. Verheug je, er komt heel veel moois aan!”

Nerveuze boeren

In de eerste aflevering is te zien dat Jouke, Joost, Evert, Janine, Hans, Hilda, Gerben, Rob (x2) en Robert hulptroepen hebben ingeschakeld om alle brieven door te nemen. Vleesveehouder Robert is volgens Yvon behoorlijk nerveus als ze zijn erf oprijdt: “Ik ben blij je te zien. Normaal ben ik altijd vrolijk en uitgelaten, maar de laatste dagen... pfff… wat een spanning”, zegt hij. Ook bij de Friese koeienboer Jouke gebeurt er veel als hij de brieven leest. “Het is lang geleden dat ik bloosde”. En de 69-jarige paardenhouder Hans glimlacht van oor tot oor als Yvon met veel meer brieven aankomt dan hij verwachtte: “Prachtig dat ik op mijn leeftijd nog lekker in de markt lig.”

Boer zoekt vrouw is vanaf 27 februari iedere zondag om 20.25 uur te zien op NPO 1.

Bron: Boer zoekt vrouw