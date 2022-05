‘Boer zoekt vrouw’-blog #11: “De Drent in een hangmat: dit had niemand voor mogelijk gehouden”

Aflevering 11: kiezen, kennismaken én op pad.

Janine

Janine (31), schapenboer

Buiten was de gevoelstemperatuur -2, maar binnen was een setje thermo-ondergoed ook geen overbodige luxe. Ons Yvon was onderweg naar het diepe zuiden, maar de herderin wist nog altijd niet aan wie ze haar hart moest geven. Nou ja, eigenlijk wist ze het dondersgoed, maar wáárom zei die jongen niks? De boerin deed nog een laatste poging en hoopte dat de vrachtwagenchauffeur zijn handen uit zijn zakken zou halen en haar in de armen zou vallen, maar de lieverd kwam niet verder dan papagaaien wat zijn droomvrouw zei.

De blondine schakelde nog twee hulplijnen in en koos uiteindelijk voor bordercollie-Sander, maar echt opgelucht leek de Limburgse niet. Had ze meteen spijt van haar keuze? In het grijze mannenhuis van de Fries voelde Janine zich iets meer op haar gemak, al leek ze vooral blij dat Sander haar niet zo bejegent als de kersenboer zijn Wendy...

Jouke

Jouke (31), melkveehouder

Over het leven van de Fries kunnen we kort zijn deze week.

1. Op wat automatiseringsfoefjes (waar Jouke heus niet jaloers op is) na, verschilt een Brabantse boerderij weinig van een Friese.

2. Jouke houdt van roodbonte koeien en Karlijn van zwarte.

3. De blondine ligt links, de boer rechts.

4. De Fries is nog altijd hoteldebotel op de vrouw met de zwoele ogen. Dus, nou ja. Nu begint het eigenlijk pas!

Hans

Hans (69), paardenfokker

De Brabander fietste door de Zeeuwse wereld van Annette. En in haar wereld drink je thee, geen koffie. Maar zelfs dat kon het humeur van de paardenfokker niet bederven, want hij zat op een bankje met zijn duifje. Wel vroeg hij zich af waarom Annette voor een weeshuis aan eten had ingeslagen, maar zij had gezien hoe hij zijn taart eet en nam het zekere voor het onzekere.

Met de HANSleiding kreeg de brunette de zegen van haar kinderen en werden de koffers gepakt voor een weekendje Ierland. Ze dansten door de gangen van het Ierse kasteel en dineerden in het licht van honderd kaarsjes. Annette proostte in de bruidssuite op een paar mooie dagen, Hans ging een stap verder: hij wilde drinken op een mooie toekomst. Verliefd worden op latere leeftijd: Annette las het in de boekjes, maar dacht dat het voor haar niet was weggelegd. Maar hé, nu is het haar tijd. Genieten met een grote G.

Rob

Rob (52), fruitteler

De zonnestraal in Robs hart concludeerde droogjes dat de fruitteler nog steeds ‘heel enthousiast’ over Wendy was. Ik vind dat zacht uitgedrukt. De boer was enthousiast over Wendy’s dekbed en haar functionele inrichting, maar voor de vrouw zelf voelde hij DUIZEND VLINDERS.

De Gelderlander besefte dat hij nu in ‘Wendy’s kader’ zat. Wat dat betekent weet alleen de boer zelf, maar belangrijk was het wel: als dít goed ging, was er een belangrijke stap gezet.

Dat de kersenboer er nog lang niet is, bleek wel bij de receptie van het Franse hotel. Flirty-Wendy voelde heus wel ergens een sparkle, maar konden die bedden ook op minstens anderhalve meter? De blondine vreesde voor nachtelijk gejump. Ze wilde een kamer voor zichzelf zodat hij niet de hele nacht naar haar zou staren.

Rob & roll, die alweer klaar was voor zijn volgende optreden, sprak van een onbalans die hij een een plekje moest geven. Hij wist dondersgoed wat hem te doen stond: NIET JUMPEN ON THE OTHER! En toen gaf hij zijn droomvrouw maar weer een ongevraagde zoen. Dit wordt een héél lang weekend.

Evert

Evert (58), melkveehouder

Eindelijk was het zover, hét keuzemoment. Op de Nederlandse televisie was het niet meer zo spannend geweest sinds de Idols-finale tussen Jim en Jamai. Werd het Nans of werd het Maud? De dames wilden in ieder geval allebei dolgraag gekozen wórden. Hangmat-Maud stond nog altijd als een 32-jarige te trillen op haar benen en Nans zag een diepgang in de boer waarvan hij zelf geen weet had. Daar had de brunette gelijk in, want de boer hield een uitstekend exitgesprek met de vrouw die het tóch gedurfd had (zo is het Nans!).

Niemand had dit voor mogelijk gehouden, maar daar hing de Drent in een hangmat in een minimalistisch nieuwbouwhuis. Nou ja, niemand… Hangmat-Maud wist het al ver voor er geconnect, gespiegeld én in de spiegel gekeken werd. De man met de grote handen en de vrouw met de Gooische R: het klopt niet, maar dat maakt het juist zo interessant.

Elselien van Dieren (31) dwingt haar vriend Boer zoekt vrouw te kijken. Er hingen vroeger paardenposters op haar kamer, maar ze verwijderde die resoluut toen ze werd gebeten door een pony.

Bron: KRO-NCRV