Zondagavond kwam er een einde aan de emotionele reis die bijna een jaar geleden van start ging. Aldus ons Yvon. Terwijl Elselien haar eigen (hopelijk wat minder emotionele) reis maakt, neem ik het BZV-stokje voor één keer van haar over. Want deze reünie kunnen we natuurlijk niet onbesproken voorbij laten gaan.

Janine Beeld Linelle Deunk (KRO-NCRV)

JANINE (31), SCHAPENBOER

We beginnen maar meteen met de verrassing van de avond. Herderin Janine en Sander de Fries zijn nog samen! Verliefd! Hand in hand kwamen ze aanlopen bij Yvon. Gelukkige blikken, liefdesverklaringen: alles wat je niet had verwacht was er.

De aanloop naar dit moment was natuurlijk nog wat lastig. Sander was na de citytrip wel héél vaak in het zuiden te vinden. Daar kon de herderin maar lastig mee omgaan. Ze maakte de verkering uit. Lastig, lastig, lastig. Laat dat nou net het woord zijn dat niet in het woordenboek van De Fries voorkomt. Hij gaf haar de ruimte die ze nodig had en vijf weken later stond ze weer bij hem op de stoep. Want het was toch wel wat saai zonder hem tussen de schapen.

“Praktijk De Wilde Hengst met Hans, wat kan ik voor u doen?” Dit had ze allemaal bespaart kunnen blijven als ze wat eerder naar ome Hans hadden geluisterd. Amateurspycholoog Boer Hans zag namelijk meteen waar het misging bij Janine: bindingsangst. Dat kon de herderin niet ontkennen. Maar De Fries liet zich niet afschrikken door een paniekaanval of 25. Met resultaat. De vlaai staat inmiddels elk weekend voor hem klaar op de schapenboerderij. Ons Yvon is trots en dat is meer dan terecht.

Evert Beeld Linelle Deunk (KRO-NCRV)

EVERT (58), MELKVEEHOUDER

Vier van de vijf boeren vonden dit seizoen de liefde, een topoogst. Ook tussen Maud en Evert is het dik aan. De Drent en hangmat-Maud hadden voor een keertje iets anders aan dan hun oude werkkleding. Daarvoor moesten ze wel eerst even langs de zus van Maud, want ze is inmiddels zo ingeburgerd op de boerderij dat ze niets fatsoenlijks meer in de kast heeft hangen.

Maud is de boerin waar Evert al die tijd van heeft gedroomd. De vensterbanken stoffen, de pieper snijden: Maud doet het met líéfde. Zoveel liefde dat er al wordt gezocht naar een plekje voor de hangmat in Drenthe.

Boer Hans Beeld KRO-NCRV

HANS (69), PAARDENFOKKER

Elke vrijdagavond zet Annette haar auto tussen de shovel en de tractor. Ze laat de kledingwinkel achter zich en is dan helemaal boerin Annette. Met z’n tweeën een veulen ter wereld brengen? Daar draait ze haar hand niet meer voor om. Helaas zag zij geen hartje op het hoofdje van het dier (vond ik een leuk grapje), maar ze weet toch zeker dat zij de hoofdprijs heeft gewonnen met haar Hans. Hij is zó lief voor haar. Een geolied machientje, noemde Hans hun relatie. Om maar in vaktermen te blijven. Wij noemen het net als ons Yvon toch liever een sprookje. Hans heeft zijn Grietje gevonden. En ze leefden nog lang en gelukkig....

Rob Beeld Linelle Deunk (KRO-NCRV)

ROB (52), FRUITTELER

Zonder Wendy en zonder gitaar meldde Rob zich bij Yvon. Ze hadden het samen allemaal nog zo goed afgesproken. Hij zou niet jumpen on the other en met het codewoord koekoek zou Yvon hem een beetje kunnen remmen. Het mocht allemaal niet baten. Rob ging naar links, maar Wendy helaas naar rechts. Het wauw-gevoel was er niet en kwam ook niet.

De Gelderlander moest als enige van de vijf uitgekozen boeren in zijn eentje naar de reünie. Met Wendy lukte het helaas niet, maar zijn geloof in de liefde is de romanticus gelukkig niet kwijt. Er moet toch een vrouw zijn die Rob & Roll weer in de feeststemming kan brengen? Ons Yvon geeft in ieder geval niet op en gaf de boer een levenslang abonnement op Boer zoekt vrouw. Wie als eerste een brief schrijft, krijgt een kusje.

Jouke Beeld Linelle Deunk (KRO-NCRV)

JOUKE (31), MELKVEEHOUDER

Van stinkende veerartsen moest Jouke niets hebben, maar boerendochters halen wél het beste in hem naar boven. En wel zijn liefdevolle, begripvolle kant. Ja, ze zei het écht. Jouk blijkt een ware romanticus die kaarsjes aansteekt, koffie zet als je nog in bed ligt en lieve briefjes achterlaat. Wie had dát gedacht?

Karlijn is zijn houvast en hij die van haar. Ooit – óóit, nu nog niet – op een dag staat ze met haar verhuisdozen bij hem op het erf en daar krijgt hij nu al een grote glimlach van op zijn gezicht. Jouke is gelukkig en dat laat hij merken ook. Als hier – óóit, nu nog niet – geen BZV-baby’s van komen...

“En dan nu: zuipen!” Ja, het blijven toch boeren Yvon.