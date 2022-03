‘Boer zoekt vrouw’-blog #5: “Is dit het einde van Hans en Grietje?”

Evert Beeld Linelle Deunk (KRO-NCRV)

Evert (58), melkveehouder

Broer Koop is gepakt door een stier. Voor de niet zo goede verstaander lichtte de Drent het nog even toe: “Dan pakt-ie je gewoon en gooit-ie je neer”. Zuster-Cora wilde haar verpleegsterspak al aantrekken, maar gelukkig had Everts zus Henriët behalve de styling voor de speeddates, de inrichting van de boerderij en de lasagne ook de thuiszorg voor Koop geregeld. Hangmat-Maud hoefde het allemaal nog niet te horen, want zij had al een boek gelezen over het gedrag van koeien. Bovendien moest de Gooische eerst nog even ‘haar eigen weggetje’ vinden, want ze had net drie kwartier achter een trekker - pardon, TRÁCTOR - gereden.

Al met al was het een leerzame dag op de boerderie. Wiki-Cora (“zelfs over een lantaarnpaal wil ik alles weten”) bestookte de boer met vragen over inseminatie, Mans ontdekte hoe ze de Drent in de melkstal naar fysiek contact kon coachen en Evert leerde het meest van allemaal: EEN MAGNETRON IS GEEN OVEN.

Janine (31), schapenboer

Ons Yvon overdreef niet toen ze Everts vacature voor invalboerin afwees, omdat ze meer te doen had. Om het hart van de herderin stond namelijk nog een ijzeren hek dat afgebroken moest worden. Want VOELEN, tja, dat is nog wel een dingetje bij de Limburgse.

Vrachtwagenchauffeur Christiaan was met de vlam in de pijp naar het diepe zuiden gereden, want hij smachtte naar een privémomentje met zijn boerin (“Hoe was je vakantie?” “Leuk”). Toch mooi meegenomen. Over meenemen gesproken: valkenier-Michiel kocht ‘heel symbolisch’ een huisje, boompje en wat speelgoedbeestjes voor zijn boerin. Wat Sander wilde zeggen met die twee levensgrote plastic schapen, weet hij zelf in verband met zijn hersenschudding ook niet meer. De herderin zag het allemaal met lede ogen aan en dacht maar één ding: ik heb meer stalen hekken nodig.

Jouke (31), melkveehouder

In Boer zoekt huisvrouw kregen de vrouwen van Jouke de opdracht hun eigen bed op te maken. Voor de vorm (‘ik zoek geen boerin’) nam hij ze nog even mee naar de stal, om de dames vervolgens hun toekomstige werkplek te laten zien: het aanrecht. Krullenbol-Lotte vervulde haar rol met verve en zei met een vaatdoekje in haar hand alle woorden waar de Fries van droomde: Hollandse pot, huiselijk, zorgzaam, opgeruimd…

Boerendochter-Karlijn leek zich ondertussen af te vragen in welk programma ze nu eigenlijk beland was. Wat zóek je dan, wilde ze weten. De koeienboer gaf het antwoord dat mannen geven die eigenlijk het tegenovergestelde willen: Jouk wil geen ‘extreem volgzaam type’. Iemand met een beetje een eigen mening. Met nadruk op EEN BEETJE, want als de Fries denkt - nee wéét - dat hij gelijk heeft, is hij niet voor rede vatbaar.

De kans dat zomerjurk-Marion en boerendochter-Karlijn in Jouke’s huwelijksbootje zullen stappen, wordt met de dag kleiner. Vooralsnog ligt de hoop op een happy end bij krullenbol-Lotte. Maar dan moet ze wel haar maankalender thuislaten.

Hans (69), paardenfokker

De paardenfokker had de lokale bloemist leeggekocht, een koude schuttel besteld en twee sloten op zijn slaapkamerdeur gezet. Kortom: de weduwnaar dacht dat hij tot in de puntjes was voorbereid op dit nieuwe hoofdstuk in zijn leven. Maar wat de Brabander niet wist, was dat de behoeftes van de vrouw de afgelopen twintig jaar drastisch veranderd zijn. Leuk hoor, een bloemetje. Maar de ware sleutel naar het hart van een dame is anno 2022 een wifi-wachtwoord.

De boer dook mokkend een kast in en iedere kijker met (schoon)ouders van boven de zestig wist wat er komen ging: de hulplijn werd ingeschakeld. Dochterlief zorgde er met engelengeduld voor dat haar kandidaat-stiefmoeders lekker konden blijven scrollen. Eind goed al goed, zou je denken. Maar Grietje kon er niet om lachen. Dat wachtwoord was nog tot daar aan toe, maar toen ze ontdekte dat haar Hans de service van tafeltjedekje nooit meer had afbesteld, kam het stoom uit haar oren. ZELLUF DOEN, vond ze. Zij zoekt een ZPP’er, een zelfstandige prins op een (niet al te groot) paard. Is dit het einde van een sprookje?

Rob (52), fruitteler

Hans had ook naar Sonja kunnen bellen met zijn wifi-vragen, want zij heeft een internetbedrijf. Maar Son was offline, want ze moest zien te voorkomen dat flirty-Wendy met haar benen van twee meter nog voor de appeltaart op Rob zou JUMPEN. De blondine wist toen ze haar date-jurk aantrok heus wel dat ze op ‘een soort van boederij’ zou belanden, maar wist ook dat de fruitteler een gevoelsmens is en die kan je maar beter prikkelen.

Rob & Roll had Ons Yvon en vooral zichzelf beloofd dat hij zich een beetje in zou houden, maar kon het toch niet laten om zijn vrouwen in de master bedroom uit te nodigen. Gevoelsmens-Rob zou het liefst, net als bij gevoelspaard-Edorette, een stroomdraad om de boerderij zetten zodat zijn vrouwen niet zomaar konden vluchten. Want waarom gebeurde dat toch steeds? Dat ligt niet aan de rozen Rob, maar aan je oren.

Elselien van Dieren (31) dwingt haar vriend Boer zoekt vrouw te kijken. Er hingen vroeger paardenposters op haar kamer, maar ze verwijderde die resoluut toen ze werd gebeten door een pony.

PS. Omdat BZV-columnisten ook vakantiedagen hebben, komt de blog van volgende week iets later dan gebruikelijk.

