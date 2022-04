‘Boer zoekt vrouw’-blog #8: “Het is dat Evert nooit iets zegt, anders zou je denken dat hij sprakeloos was”

Aflevering 8: logeren en kiezen (deel 2)

“Ze bellen niet aan, hè”, was een uitspraak die ik in mijn jeugd vaak hoorde. Met andere woorden: als je verkering wil, dan moet je er wat voor doen. Tenzij je in Drenthe woont en je broer meedoet aan Boer zoekt vrouw... Maar eerst naar Gelderland, waar liefde wél een werkwoord is.

Rob Beeld Linelle Deunk (KRO-NCRV)

Rob (52), fruitteler

In Gelderland was er sprake van een NIEUWE FASE. De kersenboer annex goeroe sprak van ontwikkelingen, gevoelens, teasen en prikkelen. Kortom, er moesten SIGNAALTJES worden uitgezonden.

Hoe je dat doet, had Rob geleerd uit een natuurdocumentaire. Hij bestrooide flirty-Wendy met hooi, om haar vervolgens uitgebreid te gaan vlooien. Ondertussen keek het mannetje op de apenrots of Son het allemaal wel goed zag (kan David Attenborough hier alsjeblieft een voice over bij maken?). De krullenbol zag het prima, maar deze ‘krachtige en zelfbewuste vrouw’ (vraag maar aan paard Edorette) is niet zo gauw jaloers. Het is eigenlijk net als met haar bedrijfsgeschenken: dan maar iets minder marge, maar dan héb je toch ook een leuke boer. Maar of er met deze houding aan het einde van de country road een home bij de kersenboer wacht...

Janine Beeld Linelle Deunk (KRO-NCRV)

Janine (31), schapenboer

Als er een horrorfilm nodig is om een beetje spanning te voelen, weet je dat de vonken er nog niet bepaald vanaf vliegen in het Limburgse land. Met haar twee overgebleven schaapjes toog ze naar de heuvels om de hele dag hekjes af te breken en weer op te zetten.

Het was bijna symbolisch: de boerin probéért haar hart wel open te stellen, maar iedere keer als ze het hek op een kier zet, slaat de onzekerheid toe. Want wil ze een mak schaap in de vorm van Christiaan, die haar volgt in alles wat ze doet en af en toe een ‘grapje’ maakt? Of is ze toch meer gecharmeerd van het hardwerkende schaapje Sander, die zijn herderin niet voor de voeten wil lopen en daardoor steeds verder afdwaalt van de kudde? Tijd voor een biertje!

Jouke Beeld Linelle Deunk (KRO-NCRV)

Jouke (31), melkveehouder

Karlijn ging aan het werk en Lotte had haar vaste plek aan het aanrecht ingenomen. De huisvrouw in spé verheugde zich op een hele ochtend alleen met haar koeienboer, maar die sliep een gat in de dag en bracht vervolgens de door haar gezette koffie naar Karlijn. En toen de brunette éindelijk alleen was met de guitige Fries, wachtte er een allesbehalve romantisch klusje: een kalf van de moeder scheiden. Het was duidelijk even slikken voor de dierenvriend, maar Lotte wil graag blijven en hield vast aan haar mantra: niet te veel vragen en gewoon kijken en genieten. Maar of ze is opgewassen tegen Karlijn…

De Fries riep dat ze allebei wel passen, maar de hese blondine is hard op weg om het hart van de boer (en zijn ouders) te veroveren. En Karlijn zelf? Die hoopt dat er achter Jouke’s harde buitenkant een stukje van zijn vader zit.

Boer Hans Beeld KRO-NCRV

Hans (69), paardenfokker

Annette kreeg ondertiteling van buurvrouw-Dinie, want zij is geen paardenmeisje (ik snap dat, zie bio onderaan de pagina). Dinie voelt zich in de manage juist iets te veel een vis in het water, waardoor ze heimwee kreeg naar wat er niet meer is. Kortom: iedereen had z’n eigen dingetjes om mee te dealen, maar feit is wel dat de Brabander de interventie van afgelopen week goed in zijn oren had geknoopt, want er viel tijdens de training geen onvertogen woord jegens paard of vrouw.

Annette zag spontaan de zon weer schijnen en dat stemde haar zó vrolijk dat ze er de slappe lach van kreeg. Hans vond het hilarisch, maar buurvrouw-Dinie begreep niet wat er nou te lachen viel. Op papier past de blondine het best, dat weet de boer ook wel. Maar hij weet ook dat liefde, net als het geloof, geen wetenschap is. Het is een vlammetje dat moet blijven branden.

Evert Beeld Linelle Deunk (KRO-NCRV)

Evert (58), melkveehouder

Ons Yvon maakte de balans op: Nans kon de boer niet peilen, hangmat-Maud wilde Evert meer in haar ZONE en gevoelsmens-Cora wist heus dat het een cliché was, maar ze TROK HET NIET met die twee andere vrouwen om haar heen. En Evert? Die vond het “wel mooi” en “leuk”. Dat wilde Ons Yvon toch horen?

Maar ja, als je echt je charmes in de strijd wilt gooien is drie te veel dus er moest iemand naar huis. Bij Coor voelde de boer het niet (“maar het eten was wel lekker”), maar de blondine liet zich de kaas niet van het brood eten. ZE WAS GEKOMEN VOOR DE LIEFDE EN ZE GING HET KRIJGEN OOK!!! “Dan ga ik wel een deurtje verder”, besloot ze. Er werd zenuwachtig gelachen. Dit was een grapje, toch? Maar Coor pakte kordaat haar hartjespyjama, wikkelde twee stukken appeltaart in aluminiumfolie en reed met een verbaasde Ons Yvon naar b(r)oer Koop. Het is dat Evert nooit iets zegt, anders zou je denken dat hij sprakeloos was.