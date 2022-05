‘Boer zoekt vrouw’-boer Geert Jan heeft de liefde gevonden (en we kennen haar allemaal)

Leuk nieuws, want de nieuwe vlam van Geert Jan is geen onbekende.

De nieuwe liefde van boer Geert Jan

De 64-jarige paardenfokker is maar wat blij dat hij opnieuw de liefde heeft mogen vinden. Met Monique, één van de dagdates van boer Hans, is het raak, zo laat het verliefde koppel weten op de website van het programma. De boer onthult dat hij de eerste stap heeft gezet. “Ik zag haar op tv en toen ze niet door boer Hans werd gekozen voor de logeerweek, heb ik haar meteen een berichtje gestuurd. Sindsdien hebben we het onwijs gezellig samen.”

Beeld KRO-NCRV/Boer zoekt vrouw

Verliefd

Dat de liefde eraf spat, is te zien in interviews die het verliefde koppel geeft aan RTL Boulevard en Shownieuws. “Het gaat ongelofelijk. Het is top”, vertelt hij aan RTL Boulevard. “Er zijn zóveel overeenkomsten dat ik denk: hoe kan het?”

In gesprek met Shownieuws onthult Geert Jan dat hij ouderwets een brief heeft gestuurd naar zijn nieuwe liefde. Al snel kwam van het een het ander. Monique: “Wat hem zo leuk maakt, is zijn spontaniteit, zijn vrolijkheid en directheid. Daar val ik voor. Ik ben hetzelfde, dus vandaar dat de klik er al is.”

Samenwonen

Het koppel laat er geen gras over groeien. De klik is er, ze vinden elkaar leuk en dat betekent dat Monique al haar koffers heeft gepakt om bij Geert Jan op de boerderie in te trekken. Daar helpt Monique een handje mee met het voeren van de lammetjes en paarden.

Tijdens zijn deelname aan Boer zoekt vrouw werd duidelijk dat Geert Jan werd ‘belazerd’ door een ex. Wat er precies is gebeurd, vertelt showbizz-kenner Matthijs Albers hieronder.

Bron: Boer zoekt vrouw