Boer zoekt vrouw: dit zijn nu al de spraakmakendste boeren van het nieuwe seizoen

Zondagavond maakt heel Nederland kennis met een aantal nieuwe boeren en boerinnen die op zoek zijn naar de liefde. Presentatrice Yvon Jaspers gaat langs bij Piet (63) in Duitsland, Claudia (57) in Frankrijk, Bernice (23) in Zweden, Richard (32) in Slowakije en Haico (42) in Denemarken. Met name die laatste twee trekken de aandacht van veel kijkers.

Bouwval

De redenen daarvoor? Met name het huis van boer Richard. Hij runt een grootschalig akkerbouwbedrijf, maar zijn woning ziet eruit als een troosteloze bouwval. Het lijkt erop dat zijn toekomstige liefde hier dus doorheen zal moeten kijken. Kijkers zijn geschokt. ‘Met zo’n boerderij en ‘huis’ weet deze boer tenminste wel dat ze echt voor hem schrijven en niet voor een buitenlands avontuur’, schrijft iemand op Twitter. Ook de overige reacties over zijn woning zijn niet mild.

Tekst gaat verder onder de Tweets.

Regelt Richard ook de antidepressiva voor z'n vrouw? #bzv — Nick Stoff (@dutchdudehoi) 9 april 2023

Wonen in het communistische staatsbedrijfskantoor. Gezellig 😂 #BZV — Claudia (@_cloudy_a) 9 april 2023

Omg wat een depressief makende omgeving #bzv #boerzoektvrouw — namfoh (@namfoh) 9 april 2023

Heel benieuwd wat voor vrouwen gaan schrijven voor Richard. Leuke man maar die omgeving…🫣 #boerzoektvrouw — Mariska (@Mariska1908) 9 april 2023

Kruisverhoor

De commotie rondom boer Haico richt zich niet op de boer zelf of zijn omgeving, maar op Yvon. Nadat de 42-jarige boer vertelt dat hij nooit een relatie heeft gehad, onderwerpt de presentatrice hem aan een vragenvuur. Ze dwingt de boer min of meer te vertellen dat hij nog maagd is. Vervolgens benadrukt Yvon hoe ‘erg’ de boer dat vindt. Kijkers zijn woedend.

Ik kijk geen #boerzoektvrouw, en wat ik nu lees wat Yvon Jaspers tegen Haico gezegd heeft is nog een reden om niet te gaan kijken. Inspelen op iemands onzekerheid, wat ben je dan laag zeg. Stel diegene gerust of help m ipv zulke sneren te geven — Niels (@nielshb2000) 10 april 2023

Dat was een k*t opmerking van Yvon!

Even die jongen Haico keihard de grond indrukken toen hij zei dat hij nog nooit een relatie gehad heeft en al 42 is ofzo ...



MY GOODNESS!

Dit is gewoon niet best!#bzv #boerzoektvrouw — Anders Lundgren (@TotallyAnders) 9 april 2023

Ik kijk geen #boerzoektvrouw, en wat ik nu lees wat Yvon Jaspers tegen Haico gezegd heeft is nog een reden om niet te gaan kijken. Inspelen op iemands onzekerheid, wat ben je dan laag zeg. Stel diegene gerust of help m ipv zulke sneren te geven — Niels (@nielshb2000) 10 april 2023

Enthousiast geworden van één van de boeren of boerinnen? Je hebt twee weken de tijd om een brief te sturen. De opnames vinden plaats in de zomer. Het nieuwe seizoen van Boer zoekt vrouw is vanaf september te zien op televisie.

Een voormalig deelnemer van Boer zoekt vrouw ging vorig jaar verkleed door Amsterdam tijdens de Pride. Herken jij hem nog?

Bron: RTL Boulevard, Shownieuws, Veronica Superguide