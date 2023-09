‘Boer zoekt vrouw’ start binnenkort: zó ziet het gezin van Yvon Jaspers eruit

Op een van de foto’s poseert Yvon apetrots met haar zoon Tijl, dochter Keesje en haar man Pieter. ‘Hij deed het!’ zo schrijft ze bij de foto. ‘Zijn levenswerk is bekroond. Hij mag zich nu hoogleraar in de milieu-economie noemen. Een professor die vecht voor het goed onderhouden van natuur op een manier die de economie en de mens ten goede komt.’

Yvon is getrouwd met een professor

Yvon kan het niet laten om ook een verwijzing naar haar eigen beroep te maken. ‘Toen wij verliefd werden waren onze werelden het tegenovergestelde. Pieter in de wetenschap. Ik in de kinder-tv. Nu, 22 jaar later, gaat ons leven over precies hetzelfde. En is actueler dan ooit. Ik ben getrouwd met een professor! En zo waanzinnig trots! I love you Pie! zo sluit ze af.

Nieuw seizoen ‘Boer zoekt vrouw’

Op 17 september start het nieuwe internationale seizoen van Boer zoekt vrouw en kunnen we weer wekelijks genieten van alle liefdesavonturen. In april werden de deelnemers voorgesteld.

We kennen Yvon natuurlijk als de goedlachse presentatrice van Boer zoekt Vrouw

