‘Boerderij van Dorst’ komt terug en dít zijn de bijzondere gasten

In Boerderij van Dorst komt een droom van Raven uit: zelf voedsel verbouwen en bewuster omgaan met de aarde. Maar dat doet Raven ook dit keer niet alleen.

Diverse gasten bij ‘Boerderij van Dorst’

Gordon, Hans Klok, Anouk, Eva Crutzen, Froukje, Douwe Bob, Katja Schuurman, Maxim Hartman, Défano Holwijn en Hanneke Groenteman zullen in het tweede seizoen de handen uit de mouwen steken, want er is weer genoeg te doen. Van poep scheppen tot oogsten en van melken tot ploegen, Raven en de gasten hoeven niet stil te zitten.

Zwoegen maar

Elke aflevering schieten twee BN'ers Raven te hulp. Tijdens het (vieze) werk, vraagt Raven hen het hemd van het lijf. “Vorig seizoen was een opwarmertje. Ik heb m’n draai gevonden en wil van de boerderij een waar paradijs maken. Uiteraard weer met hulp van BN’ers, want het is zo leuk om ze te zien zwoegen. En alleen is maar saai.”

Hans Klok en Eva Crutzen

In de eerste aflevering blijven Hans Klok en Eva Crutzen logeren. Zij gaan verder met de dome, die Raven in het eerste seizoen met Emma Wortelboer heeft gemaakt. Storm Eunice heeft ‘m aardig omver geblazen, dus aan Hans en Eva de taak ‘m weer op te bouwen. Ook gaan ze in de weer met paardenmest.

Tweede seizoen ‘Boerderij van Dorst’

Pak je agenda er maar bij. Omcirkel de datum zondag 29 mei, want dan is het nieuwe seizoen van Raven wekelijks te zien bij BNNVARA op NPO 3 om 20.25 uur.

Raven van Dorst samen met Hans Klok en Eva Crutzen Beeld BNNVARA / Witte Geit

Bron: BNNVARA