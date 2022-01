Nu laat Annemiek op Instagram weten: “Ik ben het zelf.”

Annemiek op Tinder

“Ik krijg allemaal berichtjes van ‘er is weer een fake account van jou actief op Tinder, maar geen zorgen, ik heb 'm al gemeld.’ Nou heel lief, maar het is mijn eigen account”, laat de boerin op Instagram Stories weten.

Voorlopig geen feestjes

Ze legt uit: “Ik heb de hele tijd geroepen dat ik wel even zou wachten tot de feestjes weer zouden beginnen en dat ik niet naar liefde zou zoeken, ik zou hem vanzelf wel tegenkomen. Nu word ik morgen wel geboosterd, maar ik heb niet het idee dat die feestjes nou heel hard van start zullen gaan.”

‘Gewoon een beetje kijken’

Annemiek zou het toch wel heel leuk vinden om de ware liefde te vinden: “Ik zie steeds meer meiden om mij heen, waaronder mijn zus die al twee jaar getrouwd is met haar Tinder-date. Dus ik dacht: laat ik ook eens gaan kijken. Dat is wat ik nu aan het doen ben, gewoon even een beetje kijken.”

Boerin Annemiek weer vrijgezel na korte relatie

Bron: Instagram