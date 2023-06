Boerin Bertie is getrouwd en deelt prachtige foto's van de bruiloft

Bertie Steur was in 2014 te zien in Boer zoekt vrouw. Hoewel ze daar in eerste instantie niet de liefde vond, ontmoette ze wel Rosita. Zij trok zich echter terug na de speeddateronde, want ze had iemand anders leren kennen. Twee jaar later kwamen de twee elkaar opnieuw tegen en toen sloeg de vonk direct over.

Boerin Bertie getrouwd

De laatste zes jaar zijn de twee onafscheidelijk. Dit weekend stond er zelfs een sprookjesbruiloft op de planning. Daarvan deelt Bertie nu beelden met haar Instagram-volgers. Beide vrouwen waren gehuld in een prachtige witte jurk. Rosita, Berties kersverse echtgenote, ging voor een strapless exemplaar met wijd uitlopende rok. Bertie droeg een jurk met diepe V-hals en kanten tailleband. Op de foto’s vallen de grote hoeveelheid gekleurde bloemen direct op, maar nog veel opvallender is de brede glimlach van het koppel.

Stiekem verloofd

De twee waren sinds het voorjaar van 2022 verloofd, maar wisten dit lange tijd geheim te houden. Bertie vroeg Rosita namelijk ten huwelijk in het programma Onze boerderij. Hun dierbaarste vrienden en familieleden wisten er natuurlijk wel al van, maar ze wilden dat de rest van de wereld erachter zou komen door het programma. De betreffende aflevering werd afgelopen april eindelijk uitgezonden: daarna stond de telefoon in huize Bertie roodgloeiend. Een krappe twee maanden later stapten de twee in het huwelijksbootje.

