Boerin Bertie Steur is verloofd: “De laatste stap is om er een grote strik omheen te doen”

De twee genieten in Frankrijk van een glas wijn als Bertie vertelt wat ze van plan is. “Nou dacht ik, na 5,5 jaar is de laatste stap om er een grote stik omheen te doen.”

Aanzoek

Als ze vervolgens op haar knieën gaat en de woorden “Wil je met me trouwen?” uitspreekt, zegt Rosita meteen “ja”. Waarna de twee elkaar een knuffel en een kus geven. Presentatrice Yvon Jaspers bekent vervolgens dat ze het aanzoek eerder oefende met Bertie.

Liefdesverhaal

Bertie en Rosita leerden elkaar in 2014 kennen tijdens Boer zoekt vrouw. Bertie koos tijdens haar deelname aan dat programma in eerste instantie voor Esther, maar kwam in 2017 toch samen met Rosita. De twee wonen samen in Zeeland.

Eerder liet Bertie al weten hoe dol ze is op haar grote liefde: “Tijdens de opnames was ik al erg onder de indruk van Rosita. Dat heeft iedereen kunnen zien. Ik was ook behoorlijk van slag toen ze aangaf niet meer door te willen. Dat Rosita nu opnieuw in mijn leven is, en er hopelijk nooit meer uitgaat, is één van de mooiste dingen die me is overkomen.” Rosita beschreef Bertie eerder als ‘de vrouw van mijn dromen’.

In Onze boerderij in Europa trekt Yvon Jaspers met een aantal Boer zoekt vrouw-stellen met de camper door Europa. Het programma is elke zondag om 21.25 uur te zien op NPO1.

Bron: RTL Boulevard