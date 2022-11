Bonnie St. Claire zingt na lange tijd weer op televisie bij ‘Secret duets’

Samen met rapper Donnie zong ze het nummer Zij weet het van Glen Faria.

‘Dame op leeftijd’

Ondanks dat de eerste noten van de mystery singer worden vervormd, wist panellid Samantha Steenwijk al snel wie ze voor zich had. Aan het silhouet van de persoon zag ze dat het ‘een dame op leeftijd’ was. Toen de stemvervorming werd weggehaald, was Samantha ‘honderd procent’ zeker van haar keuze. “Ik heb deze vrouw zoveel geluisterd en zelf ook gezongen. Een stem uit duizenden.”

Bonnie St. Claire

Gastpanellid Frans Bauer had echter geen idee wie het is. “Ik dacht Willeke Alberti. Het klonk ook zo vertrouwd. Ik snap er niks van. Ik ben helemaal verbouwereerd.” Eva Simons, het andere gastpanellid, dacht aan Corry Konings. Al snel werd onthuld wie er wél op het podium stond. Niemand minder dan Bonnie St. Claire was de mystery singer achter het doek.

Buiten de comfortzone

Bonnie vond het fantastisch om weer op het podium te staan. “Ik vind het leuk om dit een keertje te doen. Het is wel een beetje buiten mijn comfortzone”, zei de zangeres. En wat bleek? Donnie en Bonnie kennen elkaar al een beetje. “We hebben weleens contact gehad met elkaar, maar het is nooit wat geworden”, grapte Bonnie. “Wat niet is, kan nog komen”, zei Donnie lachend.

Bron: RTL4