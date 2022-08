‘BOOS’ komt met vervolg-uitzending over ‘The voice of Holland’

Helemaal aan het einde van deze teaser zien we dat er een vervolg op de BOOS-aflevering over The voice of Holland aankomt.

Vervolg-uitzending over ‘The voice’

In januari kwam BOOS met een spraakmakende aflevering over de misstanden bij The voice of Holland. Zo werden onder andere Ali B, Marco Borsato en Jeroen Rietbergen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Nieuwe meldingen

Sinds die uitzending kreeg de redactie ontzettend veel nieuwe meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen. Dat niet alleen... In de uitzending werd John de Mol door Tim geïnterviewd over zijn kennis van de incidenten. Na de uitzending werden zijn uitspraken hierover behoorlijk in twijfel getrokken.

Vrouw maakte al eerder melding

John de Mol zei namelijk tegen Tim dat hij pas sinds april 2019 op de hoogte zou zijn van de incidenten. Inmiddels is er een vrouw geweest die in de media heeft laten weten dat zij daarvoor al een melding maakte van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij de productie van Talpa. Toen zou ze te horen hebben gekregen dat ze ‘de zoveelste was in twee jaar tijd’.

Tweede gesprek met John

Dit zou zomaar eens de reden kunnen zijn dat het team van BOOS heeft besloten dat het tijd werd voor nog een gesprek met John de Mol. In de laatste seconden van de teaser zien we dat Tim belt met Paul Römer, directeur Radio en Televisie bij Talpa. “Wij willen graag aanspraak maken op het aanbod van jou en John voor een tweede gesprek met John”, horen we Tim zeggen. Meer wordt er nog niet verklapt. In de teaser is ook te zien dat er onder andere een aflevering over Schiphol komt.

Veel impact

De vorige uitzending over The voice heeft veel teweeg gebracht. Zo werd The voice per direct van de buis gehaald. Tegen Jeroen Rietbergen, Ali B, Marco Borsato en regisseur Martijn N. lopen aangiftes.

deze week begint het nieuwe seizoen van BOOS én Pak De Macht! we gaan het hebben over Schiphol, aandeelhouders, de overheid klem zetten, Jia Ruan, drugdealers en nog veel meer.



dus:

•donderdag 16:00 uur: BOOS

•zondag 22:00 uur, NPO3: Pak De Macht



hier de eerste beelden👇 pic.twitter.com/AoD0BHXj9J — Tim Hofman (@debroervanroos) 23 augustus 2022

Bron: Twitter