Boze Rolling Stones-fan Corrie: “Ik heb heel wat bagger over me heen gehad”

Corrie werd in één klap bekend door dit fragment.

Pure emotie

Corrie was te gast bij Renze, omdat ze meedeed aan de Nijmeegse Vierdaagse. Een opvallende keuze, want toen bekend werd dat Mick Jagger corona bleek te hebben, foeterde ze hardop over die vervloekte ‘kuttrappen’ van de Arena die ze voor niets had beklommen. Haar reactie op het cancelen van het concert noemt ze aan de talkshowtafel ‘pure emotie’. “Ik schaamde me dood voor mijn reactie, zo ben ik helemaal niet”, vertelt Corrie.

‘Lui, hysterisch wijf’

De Rolling Stones-fan heeft na het filmpje een hoop bagger over zich heen gekregen. “Ik was een lui wijf, een hysterisch wijf”, vertelt ze. Die onaardige reacties deden zowel Corrie als dochter Linda verdriet. “Mijn moeder heeft geen social media, maar ik wel. Mijn vrouw en ik lazen de negatieve reacties, maar ik kan daar niet zo goed tegen”, vertelt Linda, die met haar moeder meeging naar Renze. “Het gaat toch over mijn moeder. Je wordt er gewoon ziek van als je dat leest.”

Nijmeegse Vierdaagse

Met het afronden van de Vierdaagse heeft Corrie in ieder geval één ding bewezen: ze is allesbehalve lui. De wandeltocht had voor Corrie een bijzondere lading: zo kon ze even loskomen van al haar verdriet. Zes jaar geleden kreeg dochter Linda drie herseninfarcten en vlak daarna kreeg ze te horen dat haar ouders terminaal zijn. Sindsdien loopt ze altijd mee met de Vierdaagse. Dit is voor haar hét moment om haar ‘hoofd leeg te lopen’.

