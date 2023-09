Bram uit ‘B&B vol liefde' doet een grote onthulling: ‘Dit is alles wat jullie willen weten’

In een twintig minuten durende video op zijn Youtube-kanaal zorgt de b&b-eigenaar, samen met vriend Douglas (je weet wel, die met de tulband) voor de nodige opheldering over hem, Anna, Carolien én zijn huidige relatiestatus.

Bram in ‘B&B Vol Liefde’

“Bram, hoe is het nou tussen jou en Anna?”, valt Douglas halverwege de video met de deur in huis. “Daar is veel over te doen geweest, hè”, antwoordt Bram ietwat beduusd. De twee benoemen meteen dat ‘de meest gekke dingen’ erbij zouden zijn gehaald. “Er werd gezegd dat ik contact had met Anna, terwijl ik met Carolien had. Dat is de grootste onzin die er maar bestaat”, vertelt Bram daarover. “Ik heb nooit contact gehad met andere meiden en vooral niet met Anna tijdens Carolien”, vervolgt hij. “Dat zou ik Carolien nooit aandoen. Bovendien zijn we erg open naar elkaar geweest”, sluit hij ‘het hoofdstuk’ Carolien af.

Duidelijkheid over Anna en Carolien

Toch was niet alleen Carolien, maar ook Anna zichtbaar teleurgesteld tijdens de reünie. Tot groot genoegen van Art Rooijakkers, die haar zichtbare verdriet tijdens de reünie vooral als een opening voor spraakmakende televisie zag. Tijd voor Bram om ook dát op te helderen, want hoe zit het nou? “Ik heb niks met Anna”, vertelt Bram over haar. “Niks?”, vraagt Douglas, die nog altijd meer lijkt te weten dan de kijkers van het programma. “We zijn goede vrienden”, heldert Bram op. “Anna is een fantastische vrouw, een mooie vrouw, maar ik heb er niks mee.” Afijn, weten we dat ook weer.

Een grote onthulling

Dat Bram dus nog altijd geen relatie heeft met Anna of Carolien wil overigens niet zeggen dat hij helemaal geen relatie heeft. Als goede vriend Douglas aan Bram vraagt hoe het er op dit moment met zijn liefdesleven voor staat, reageert Bram verliefd. “Ik ben inderdaad met iemand”, klapt hij uit de school. “Het is nog allemaal pril, maar wel heel serieus. Ik heb het heel erg leuk met haar en het gaat heel erg goed.” Wie de gelukkige is, weten we nog niet, maar daar zal volgens Bram snel verandering in komen. “Misschien volgende week al, maar dat zien we wel.”

Bron: Youtube