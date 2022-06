Bridget Maasland deelt niets verhullende foto: ‘Mag gezien worden’

De 47-jarige presentatrice wordt bedolven onder complimenten over haar niets verhullende foto.

Bridget Maasland geeft zich bloot

Te zien is hoe Bridget een foto van zichzelf in de spiegel maakt, met niets meer dan een onderbroek aan. ‘Eigenlijk is deze look perfect met die hitte’, schrijft ze erbij.

Mooi figuur

De reacties stromen binnen onder het kiekje. ‘Wat een mooi figuur’ en ‘mag gezien worden’, klinkt het onder meer. Anderen geven aan dezelfde, eh, outfit aan te hebben als Bridget. ‘Ik loop er exact hetzelfde bij. Groot gelijk. In eigen huis lekker erbij lopen zoals het prettig voelt.’

Dieet Bridget Maasland

Zo’n lichaam komt Bridget niet aanwaaien. Ze onthulde eerder al een koolhydraatarm en eiwitrijk dieet te volgen. Aan Linda liet ze weten wel gewoon nog alcohol te drinken en af en toe lekker te snacken. “Geef mij maar vet en zout. Chips en patat vind ik onweerstaanbaar.”

De overgang

Bridget sprak eerder openhartig met Libelle over de overgang. “Ik zit nu in het voorstadium van de overgang, alles wordt minder. Dat duurt zo’n vijf jaar. Ik neem hormonen, ik smeer, ik probeer alles te doen om me daar een beetje goed doorheen te slaan. Mijn moeder had het er destijds erg moeilijk mee. Soms nog steeds, en ze is in de zeventig. Ik dacht: het is klaar nu, voor de natuur ben ik niks meer waard. Mijn psych zei: dat is helemaal niet waar. Je weet nu pas wie je bent, waar je staat, je verdient je eigen geld. Toen ik het zo bekeek, vond ik het minder erg. Ja, verval en ellende, maar ik krijg er wel iets voor terug.”

