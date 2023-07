Bridget Maasland geniet van vakantie in Japan met zoon Mees

Voordat Mees aan een nieuw schooljaar begint, maken de twee een reis om nooit te vergeten.

Bridget Maasland in Tokyo

Japan is de afgelopen jaren enorm populair geworden als vakantieland. Ook Bridget Maasland besloot een ticket te boeken, om daar samen met haar zoon Mees van het land te genieten. Op dit moment zijn de twee in hoofdstad Tokyo, waar ze veel memorabele momenten meemaken. De presentatrice deelt een Instagram-post met tien foto’s van de vakantie. Daarop zien we niet alleen lieve momenten tussen moeder en zoon, maar ook prachtige kiekjes uit de stad.

Maasland ontvangt honderden enthousiaste reacties op de foto’s. Haar volgers vinden het vooral bijzonder dat ze deze reis met haar zoon maakt: “Om nooit te vergeten,” schrijft één iemand. Anderen complimenteren haar zoon met zijn positieve uitstraling. Zelf is de presentatrice ook behoorlijk trots op Mees. Eerder deze week deelde ze nog een bericht op Instagram waarin ze dat liet weten. “Meer dan trots, bestaat dat?! Je bent over naar de 4de. De 4de Mees, nog maar 2 jaar op de middelbare. En daarnaast ben jij echt de allerliefste, grappigste en beste reismaat die een moeder zich kan wensen,” schreef ze toen.

Dat Bridget Maasland een erg goede band met haar zoon heeft, vertelde ze eerder ook al tegen livelletv:

