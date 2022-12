Bridget Maasland heeft moeite met de overgang: “Wat ben je als vrouw dan nog waard?”

Ze praat er openhartig over in de nieuwste aflevering van de podcast Darmstad FM.

Bridget Maasland over de overgang

Bridget vertelt dat ze haar bloedwaardes liet checken in het ziekenhuis: “Toen zagen ze wel dat ik minder eitjes produceer en al langzaam in de overgang zit.” De gedachte die toen door haar hoofd schoot was: ‘Wat ben je als vrouw dan nog waard?’

Paniekaanvallen

Bridgets cyclus is onregelmatig en daarvoor slikt ze hormonen. Wel heeft ze nog altijd last van heftige paniekaanvallen. Ze vertelt: “Bijvoorbeeld op de snelweg, dat het me overviel. Dat ik niet meer wist wat ik moest doen. Dan belde ik mijn vader en vroeg ik hem of hij me wilde kalmeren. Dat deed hij bij mijn moeder ook altijd.”

Taboe moet afgelopen zijn

Inmiddels heeft Bridget vrede met de situatie: “Je kunt er ook rust in vinden, maar dat leren we niet van huis uit.” Sterker nog: ze vindt dat er een taboe op de overgang rust, en dat moet nu weleens klaar zijn. “Als er ergens veel schaamte over is, is het wel daarover.”

Zeikwijven

“We zijn al snel zeikwijven, maar we praten als vrouwen ook niet onderling over de overgang. Terwijl: gedeelde smart is halve smart, denk ik dan maar”, legt Bridget uit.

Linda de Mol

Een uitspraak die Linda de Mol ooit deed, zou volgens Bridget ook niet veel goeds hebben gedaan. Zij noemde de overgang ooit ‘niet sexy’ en wilde er daarom niet over praten. “De deuren stonden een heel klein beetje op een kiertje, maar die gingen toen weer dicht. Want er wordt niet over gesproken, want het is niet sexy”, aldus Bridget.

Bron: Darmstad FM