Bridget Maasland kampt met mentale problemen: ‘Leeg, angstig, paniekerig, bang’

‘Jantje lacht, jantje huilt’, opent Bridget haar bericht. Daarna somt ze een rij positieve gebeurtenissen van de afgelopen dagen op, waaronder een interview met acteur Harrison Ford, een ‘mega leuke’ shoot voor 100% NL Magazine en het presenteren van RTL Boulevard. Ook haar zoon Mees doet het ‘op elk vlak goed’, schrijft ze.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Bridget (@bridgetmaasland) op 1 Jul 2023 om 11:20 PDT

En toch zat de presentatrice allesbehalve lekker in haar vel. ‘Ik kan mijn geluk niet op en toch had ik een heel zware week, mentaal.’ Om met haar emoties te dealen, zet ze naar eigen zeggen ‘een masker op’. ‘Mijn beschermingsmechanisme is een masker opzetten, de perfectionist zijn. Een rol die mij past als een goedzittende jas totdat ik thuis ben en de deur achter mij dicht trek. Hele dagen de perfectionist zijn is retevermoeiend. Niets is wat het lijkt.’

Herkenning

Wat precies de oorzaak is van de mentale problemen van de presentatrice, wordt uit de Instagram-post niet duidelijk. Wel vertelde Bridget twee maanden geleden in de podcast De weg naar succes openlijk over haar pestverleden. ‘‘Ik heb een periode gehad dat ik daar heel slecht mee omging’’, zei ze. ‘‘Dat ik me echt weleens van boven naar beneden van de trap heb laten vallen, omdat ik hoopte dat ik iets brak en niet naar school hoefde.’’

Bridget wordt op Instagram massaal bijgestaan door haar volgers. Veel vrouwen herkennen zich in wat ze omschrijft. ‘Ik ben trots op de vrouw die je geworden bent. Zulke gevoelens maak ik ook vaker mee’, schrijft iemand. Een andere volger schrijft: ‘Zó herkenbaar Bridget. Het is inderdaad super vermoeiend om altijd de perfectionist te willen zijn en altijd alles goed te moeten doen voor alles en iedereen.’

Bridget geeft aan met haar kwetsbaarheid anderen te willen helpen. ‘Al is er maar één persoon die dit leest en zich gesterkt voelt bij het idee dat het oké is om je kwetsbare kant te laten zien.’

Bron: Instagram