Bridget Maasland kan haar tranen niet bedwingen in ‘Het perfecte plaatje’

De presentatrice kreeg een tien voor haar foto en haar reactie is onbetaalbaar.

Misselijk van angst

De kandidaten moeten in deze aflevering Nederland van bovenaf fotograferen op een grafische, Piet Mondriaan-achtige wijze. Dit doen ze vanuit een helikopter, waar de deur van het vliegtuigje dus voor open moet. En dat is iets waar niet iedere kandidaat om staat te springen. “Ik voel me misselijk, nu al”, zegt Georgina Verbaan bij het horen van de opdracht. Tot overmaat van ramp is er ook nog eens storm op komst.

Weekwinnaar Bridget

Bridget Maasland vindt het wél prachtig en beleeft zowel in de lucht als op grond een hoogtepunt. “Jouw luchtfoto stak er volgens de jury met kop en schouders bovenuit en noemden ze zelfs fantastisch”, vertelt Tijl. Ze sleept daarmee een tíen in de wacht en mag zichzelf de weekwinnaar noemen.

Tranen van trots

De reactie van Bridget Maasland is ontwapenend. “Nee joh, echt waar? Nou ja, ik ga huilen! Ik heb nog nooit in mijn leven een tien gehaald, dit is een van de best dagen van mijn leven. Ik vind dit zo te gek!”, aldus de presentatrice in extase.

Reacties

De kijker thuis smelt van de reactie van de presentatrice. “Terechte winst” en “ik wil Bridget herinneren als een vrouw die een tien haalde bij Het perfecte plaatje en daar tot tranen toe trots op is”, klinkt het onder meer.

Overgebleven kandidaten

Spoiler alert: de kandidaten die na woensdag nog zijn overgebleven zijn Bridget Maasland, Frits Sissing, Georgina Verbaan, Juvat Westendorp, Patrick Martens en Ruth Jacott. Jaap Reesema moest het programma woensdag verlaten. Eerder vielen Abbey Hoes, John Heitinga en rapper Donnie al af.

