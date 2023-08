Bridget Maasland laat haar borstimplantaten na 25 jaar verwijderen: ‘I did it’

Het is de eerste keer dat Bridget vertelt dat ze borstimplantaten had. De presentatrice liet zich hier niet eerder publiekelijk over uit, maar lijkt het nu toch tijd te vinden om er open over te zijn.

Bridget Maasland heeft haar natuurlijke borsten terug

Bridget plaatst een kiekje online waarop haar onderlichaam in een ziekenhuisschort te zien is. ‘I did it’, zo schrijft ze bij de foto. ‘Ik heb na 25 jaar weer mijn eigen, natuurlijke borsten.’ In het bericht bedankt ze ook meteen de dokter die haar behandelde, Felicia Smits. ‘Gisteren geopereerd en nu al blij mee.’

Botox hier en daar

Dat Bridget niet vies is van cosmetische ingrepen, gaf ze eerder al toe. Zo vertelde ze in haar podcast Bridget and friends dat ze regelmatig een bezoekje brengt aan een cosmetisch arts om botox te laten inspuiten. “Dat ik er gewoon even wat gezelliger en uitgeslapen uitzie, zonder dat je dan helemaal strakgetrokken wordt.” Toch lijkt Bridget nu meer te neigen naar een natuurlijke look.

De gevaren van implantaten

Zo’n twee jaar geleden bracht de documentaire Moordtieten van Dionne Slagter het nodige teweeg. De Youtuber onderzoekt in de docu de mogelijke gevaren van borstimplantaten. Ze sprak hiervoor met meerdere vrouwen die ziek lijken te zijn geworden van hun implantaten. Bij één van de vrouwen waren de klachten zelfs zo erg, dat ze een jaar aan bed gekluisterd was. Ziek worden van implantaten lijkt te kunnen gebeuren als ze gaan lekken: de siliconen zouden zich dan verspreiden door het hele lichaam. Maar hard, wetenschappelijk bewijs ontbreekt nog.

Bron: Instagram