Bridget Maasland ligt overhoop met juicekoningin Yvonne Coldeweijer: wat is er aan de hand?

Menig BN’er zit niet op een ruzie met Yvonne te wachten, maar Bridget laat zich niet kennen. Ze wil het een en ander rechtzetten.

Wat speelt er tussen Bridget en Yvonne?

Yvonne heeft via Instagram-stories gereageerd op onderstaande selfie van Bridget en Nikkie de Jager, online beter bekend als NikkieTutorials. Via Instagram-stories schreef Bridget erbij dat ze het “ongelofelijk vindt dat er anno 2023 nog zoveel onwetendheid is en dat er haat, vanuit angst, gezaaid wordt als je niet tot de norm behoort.”

Yvonne vindt het kennelijk gek dat de presentatrice, die samen met Nikkie in het programma Make up your mind te zien is, de foto deelt. Ze haalt daarbij een moment uit 2014 aan, waar Bridget aan de desk van Shownieuws een opmerking over Kelly van der Veer maakt. Kelly is de eerste bekende transgender van Nederland. De presentatrice refereerde naar Kelly als ‘man’ en lachte daarbij.

“Daar heb je laatst sorry voor gezegd en dat is netjes. Maar waar gebruik je deze selfie met Nikkie nu precies voor? Het is niet echt ‘ongelofelijk’ als je het zelf ook deed toch?” vraagt Yvonne zich af.

Reactie

Waar sommige mensen ervoor kiezen om zich niet te verantwoorden of de discussie aan te gaan, doet Bridget dat wel. Ze deelt een foto van een gesprek met Kelly dat uit 2021 dateert. Daarin biedt ze haar excuses aan voor de ongepaste opmerking, waarna Kelly antwoordt dat ze de excuses aanvaardt. Ruim een jaar later wordt Bridget gevraagd voor de documentaire over Kelly, die bij Prime Video te zien. Het screenshot gaat er bij Yvonne niet in. Ze zegt: “Wat? How can I make this about me?”

Daarna richt de presentatrice zich opnieuw tot Yvonne. “In 2014 heb ik een ondoordachte grap gemaakt. Daar heb ik lang voor de docu mijn excuses voor aangeboden. Dat was ook de reden dat ik voor de docu gevraagd werd.”

Ze vervolgt: “Een foute grap staat niet gelijk aan haatzaaien en bewust iemand krenken. Daarbij praat ik over 2023 en niet over 2014.”

