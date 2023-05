Bridget Maasland open over pestverleden: “Ik liet me van de trap vallen, zodat ik niet naar school hoefde”

Als klein meisje verhuisde Bridget, samen met haar ouders, zo’n achttien keer. Al dat verhuizen heeft haar niet altijd goed gedaan.

Afgunst

Op één van die lagere scholen lag Bridget niet goed in de groep. Door het modellenwerk dat ze deed op jonge leeftijd, heeft ze het idee dat het pestgedrag een vorm van afgunst was. “Ik denk dat het meer een bepaalde jaloezie was. Dat kids me niet zo goed konden plaatsen. Vooral voor kinderen is dat heel erg moeilijk”, vertelt ze.

Van de trap vallen

Ze geeft aan dat het niet altijd makkelijk is geweest. “Ik heb een periode gehad dat ik er heel slecht mee omging. Dat ik me echt weleens van boven naar beneden van de trap heb laten vallen, omdat ik hoopte dat ik iets brak en niet naar school hoefde. Dat ging best wel ver. Ik ben geen klikker of zo, dus het is ook niet dat ik dan naar huis ging: ‘Oh, ik word gepest.’”

Opkomen voor anderen

Bridget heeft vooral moeite gehad met het pesten, omdat ze vroeger altijd voor anderen in haar klas opkwam. “Dat ik op een gegeven moment zelf werd gepest, was best wel een rare contradictie. Ik wist niet zo goed hoe ik daarmee om moest gaan.” Nadat ze weer met haar ouders verhuisde, ging ze gelukkig naar een andere school. Daar heeft ze geen last gehad van pesters. Aan de middelbare school heeft Bridget alleen maar positieve herinneringen. “Ik hoorde overal en nergens bij. Ik ging met de kakkers om, ik ging met de krakers om. Ik had overal vrienden.”

Bron: RTL Boulevard