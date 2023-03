Brieven schrijven maar: op déze datum stelt Yvon Jaspers de boeren uit ‘Boer zoekt vrouw Europa’ voor

Op zondag 9 april stelt Yvon Jaspers de vijf deelnemende boeren aan je voor. Daarna kan het brieven schrijven beginnen!

‘Boer zoekt vrouw Europa’

De afgelopen tijd reisde Yvon door heel Europa om deze vijf boeren te leren kennen. Een ding hebben ze gemeen: ze zijn helemaal klaar om de zoektocht naar liefde aan te gaan. We mogen nog niet weten wie ze zijn, maar bovenstaande foto lijkt te verraden dat het gaat om drie mannen en twee vrouwen - tenzij er een man met lang haar bij zit, natuurlijk. Wat we wel al mogen weten van KRO-NCRV? Dat de boeren in leeftijd variëren van begin 20 tot in de 60. De een is pas een paar jaar boer, de ander boert al z’n hele leven in het buitenland.

Brieven sturen maar!

Nadat de voorstel-aflevering op 9 april op de buis is geweest, hebben geïnteresseerden twee weken de tijd om een mail of brief naar de boeren te sturen via boerzoektvrouw.nl. Vanaf 3 september is het vervolg op televisie te zien. Anders dan bij de reguliere editie vallen er geen boeren af omdat ze te weinig brieven krijgen, alle vijf de boeren zullen tien briefschrijvers ontmoeten. Ze gaan speeddaten in Nederland en uiteindelijk zullen er drie briefschrijvers naar de boerderij in het buitenland afreizen. Als laatste moet de knoop natuurlijk worden doorgehakt: met wie van de drie ziet de boer een toekomst voor zich?

Hoogste tijd

Yvon laat weten waarom er voor een seizoen in Europa gekozen is: “We krijgen zo ontzettend veel aanmeldingen van single boeren in het buitenland dat het de hoogste tijd werd. Het maakt de stap voor de briefschrijvers misschien nog wel wat groter. Wonen op een boerderij is voor velen al nieuw, maar op een boerderij zo ver weg is helemaal een grote stap! Toch zijn er mooie voorbeelden van boeren die eerder deelnamen aan een van onze internationale series die het geluk gevonden hebben en zelfs een gezinnetje hebben.”

Ophef rondom boeren

In Nederland is er momenteel veel te doen rondom boeren. Ook daar gaat Yvon op in: “Natuurlijk kunnen wij er niet omheen dat er ontzettend veel speelt in Nederland. Soms lijkt het wel alsof elk gesprek rondom de boeren gevoelig ligt en meteen politiek wordt. Boer zoekt vrouw gaat niet over politiek maar over de liefde. Het gaat over het universele verlangen naar de liefde. Over gevoelens van onzekerheid en de hoop die iedereen herkent. Over twee mensen die verliefd op elkaar worden en hun leven zien veranderen op een positieve manier.”

Dít is het favoriete Europese land van Yvon:

Bron: KRO-NCRV